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Локомотив - Анжи
Локомотив - Анжи: обзор матча 21 ноября 2015
Локомотив
21.11.2015, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Анжи
55'
И. Абдулавов
70'
Я. Боли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Анжи
90'
+3
Замена
Ш. Гасанов
️️️️
Б. Хадарцев
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Д. Тарасов
76'
70'
ГОЛ! 0:2!
Я. Боли
Пас отдал
Б. Хадарцев
Замена
А. Касаев
️️️️
Майкон
63'
62'
Замена
А. Ещенко
️️️️
Л. Эбесилио
57'
Замена
Я. Боли
️️️️
И. Абдулавов
55'
ГОЛ! 0:1!
И. Абдулавов
Пас отдал
И. Максимов
Замена
У. Ниасс
️️️️
П. Шкулетич
46'
Желтая карточка
Я. Дюрица
39'
33'
Желтая карточка
К. Агаларов
24'
Желтая карточка
А. Гаджибеков
15'
Желтая карточка
И. Абдулавов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
49
Роман Шишкин
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
11
Майкон
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
78
Илья Максимов
ПП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Анжи
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Дарко Лазич
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
42
Леонардо
ОП
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Гилерме
29
Денисов
49
Шишкин
4
Дюрица
14
Чорлука
23
Тарасов
11
Майкон
18
Коломейцев
19
Самедов
59
Миранчук
32
Шкулетич
3-2-2-1-2
1
Помазан
7
Агаларов
13
Тагирбеков
2
Жиров
3
Гаджибеков
17
Тигиев
78
Максимов
19
Мкртчян
10
Хадарцев
99
Абдулавов
6
Эбесилио
11
Майкон
11
Касаев
11
Касаев
11
Майкон
23
Тарасов
99
Фернандеш
99
Фернандеш
23
Тарасов
32
Шкулетич
14
Ниасс
14
Ниасс
32
Шкулетич
10
Хадарцев
3
Гасанов
3
Гасанов
10
Хадарцев
6
Эбесилио
38
Ещенко
38
Ещенко
6
Эбесилио
99
Абдулавов
10
Боли
10
Боли
99
Абдулавов
Остались в запасе
Локомотив
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
Главный тренер
Игорь Черевченко
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Дарко Лазич
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Дарко Лазич
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Локомотив - Анжи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Николай Богач (Люберцы)
Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Игорь Федотов (Москва)
Инспектор:
Тарас Михайлович Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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