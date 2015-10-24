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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Анжи
Зенит - Анжи: обзор матча 24 октября 2015
Зенит
24.10.2015, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
5 : 1
Завершен
Анжи
8'
А. Дзюба
54'
А. Витсель
66'
А. Дзюба
73'
О. Шатов
85'
Халк
49'
И. Максимов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Анжи
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Дзюба
87'
Замена
А. Евсеев
️️️️
А. Анюков
86'
ГОЛ! 5:1!
Халк
Пас отдал
Данни
85'
84'
Замена
А. Мутари
️️️️
Л. Аруна
Замена
А. Рязанцев
️️️️
О. Шатов
78'
77'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
А. Ещенко
ГОЛ! 4:1!
О. Шатов
Пас отдал
Халк
73'
71'
Замена
Ш. Гасанов
️️️️
К. Мкртчян
ГОЛ! 3:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Э. Гарай
66'
ГОЛ! 2:1!
А. Витсель
54'
49'
ГОЛ! 1:1!
И. Максимов
Пас отдал
А. Жиров
Желтая карточка
А. Юсупов
42'
Желтая карточка
Д. Кришито
17'
ГОЛ! 1:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Халк
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
10
Данни
ЦП
7
Халк
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Анжи
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Дарко Лазич
ЛЗ
7
Камиль Агаларов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
78
Илья Максимов
ЛП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
25
Лукман Аруна
ОП
19
Карлен Мкртчян
ОП
10
Янник Боли
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
31
Денис Ткачук
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
4-3-2-1
41
Кержаков
4
Кришито
6
Ломбертс
24
Гарай
22
Анюков
27
Витсель
4
Юсупов
10
Данни
27
Шатов
7
Халк
22
Дзюба
3-4-1-1-1
30
Песьяков
7
Агаларов
2
Жиров
13
Тагирбеков
38
Ещенко
25
Аруна
19
Мкртчян
4
Лазич
78
Максимов
10
Хадарцев
10
Боли
22
Анюков
94
Евсеев
94
Евсеев
22
Анюков
27
Шатов
7
Рязанцев
7
Рязанцев
27
Шатов
22
Дзюба
91
Долгов
91
Долгов
22
Дзюба
19
Мкртчян
3
Гасанов
3
Гасанов
19
Мкртчян
25
Аруна
20
Мутари
20
Мутари
25
Аруна
38
Ещенко
99
Абдулавов
99
Абдулавов
38
Ещенко
Остались в запасе
Зенит
Анжи
12
Юрий Лодыгин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Хави Гарсия
ОП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Хави Гарсия
ОП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Остались в запасе
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Зенит - Анжи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Сергей Суховерхов (Воронеж)
Андрей Болотенков (Москва)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Россия 2
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