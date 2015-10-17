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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Уфа
Рубин - Уфа: обзор матча 17 октября 2015
Рубин
17.10.2015, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Уфа
19'
О. Кузьмин
65'
С. Кисляк
77'
О. Кузьмин
4'
М. Пурье
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Уфа
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
К. Эдуардо
85'
Замена
Г. Котуньо
️️️️
О. Кузьмин
84'
Замена
М. Девич
️️️️
И. Портнягин
80'
ГОЛ! 3:1!
О. Кузьмин
Пас отдал
И. Портнягин
77'
76'
Желтая карточка
Х. Ханджич
73'
Замена
А. Зинченко
️️️️
А. Кацалапов
ГОЛ! 2:1!
С. Кисляк
65'
62'
Замена
Х. Ханджич
️️️️
М. Пурье
59'
Замена
В. Галиулин
️️️️
С. Игбун
ГОЛ! 1:1!
О. Кузьмин
Пас отдал
И. Портнягин
19'
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Пурье
Пас отдал
А. Кацалапов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Уфа
42
Сергей Нарубин
ВР
14
Максим Семакин
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
34
Александр Кацалапов
ПЗ
44
Сильвестр Игбун
ЛП
4
Семен Фомин
ОП
29
Иван Пауревич
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
14
Марвин Пурье
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Максим Батов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
10
Марсиньо
ЛП
11
Диего Карлос
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
4-1-3-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
4
Кверквелия
88
Камболов
23
Кузьмин
15
Кисляк
61
Карадениз
22
Эдуардо
21
Оздоев
97
Портнягин
99
Канунников
3-4-1-1-1
42
Нарубин
33
Сухов
89
Стоцкий
13
Верховцов
34
Кацалапов
4
Фомин
29
Пауревич
14
Семакин
44
Игбун
57
Кротов
14
Пурье
23
Кузьмин
21
Котуньо
21
Котуньо
23
Кузьмин
22
Эдуардо
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
22
Эдуардо
97
Портнягин
32
Девич
32
Девич
97
Портнягин
34
Кацалапов
47
Зинченко
47
Зинченко
34
Кацалапов
44
Игбун
21
Галиулин
21
Галиулин
44
Игбун
14
Пурье
99
Ханджич
99
Ханджич
14
Пурье
Остались в запасе
Рубин
Уфа
80
Алиреза Хагиги
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
17
Максим Батов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
99
Андрей Лунев
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
10
Марсиньо
ЛП
11
Диего Карлос
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
80
Алиреза Хагиги
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
17
Максим Батов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
10
Марсиньо
ЛП
11
Диего Карлос
ЦП
Главный тренер
Валерий Чалый
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Рубин - Уфа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Николай Голубев (Санкт-Петербург) Максим Гаврилин (Владимир)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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