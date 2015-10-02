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РПЛ 2026/2027
Урал - Крылья Советов
Урал - Крылья Советов: обзор матча 02 октября 2015
Урал
02.10.2015, пятница, 17:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
26'
Ч. Лунгу
43'
И. Цаллагов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Крылья Советов
90'
+3
Желтая карточка
Г. Габулов
88'
Замена
Б. Садик
️️️️
А. Чочиев
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
С. Гогниев
83'
80'
Замена
А. Концедалов
️️️️
М. Родич
Замена
Р. Емельянов
️️️️
А. Фидлер
76'
69'
Желтая карточка
И. Цаллагов
Желтая карточка
Д. Кулаков
69'
Замена
А. Ставпец
️️️️
В. Подберезкин
46'
46'
Замена
Д. Ятченко
️️️️
Ш. Бато
43'
ГОЛ! 1:1!
И. Цаллагов
Пас отдал
Г. Габулов
ГОЛ! 1:0!
Ч. Лунгу
Пас отдал
Г. Асеведо
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
30
Юрий Жевнов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
(К)
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Чисамба Лунгу
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
30
Надсон
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ПАЗ
23
Милан Родич
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
(К)
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
20
Алексей Померко
ПП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
10
Карлос Страндберг
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
23
Игорь Горбатенко
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Берат Садик
ЦФ
32
Николас Каналес
ЦФ
4-1-4-1
30
Жевнов
7
Данцев
14
Мартынович
14
Фонтанелло
15
Кулаков
10
Фидлер
10
Лунгу
30
Асеведо
41
Сапета
92
Подберезкин
2
Гогниев
3-2-4-1
14
Конюхов
30
Надсон
90
Бурлак
12
Симайс
4
Бато
15
Цаллагов
20
Померко
21
Драгун
8
Габулов
23
Родич
11
Чочиев
10
Фидлер
92
Емельянов
92
Емельянов
10
Фидлер
92
Подберезкин
16
Ставпец
16
Ставпец
92
Подберезкин
2
Гогниев
13
Дорожкин
13
Дорожкин
2
Гогниев
4
Бато
33
Ятченко
33
Ятченко
4
Бато
23
Родич
25
Концедалов
25
Концедалов
23
Родич
11
Чочиев
9
Садик
9
Садик
11
Чочиев
Остались в запасе
Урал
Крылья Советов
9
Дмитрий Билоног
ПВ
10
Карлос Страндберг
ПВ
32
Андрей Горбанец
АП
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
1
Георгий Лория
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
23
Игорь Горбатенко
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
32
Николас Каналес
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
9
Дмитрий Билоног
ПВ
10
Карлос Страндберг
ПВ
32
Андрей Горбанец
АП
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
1
Георгий Лория
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
23
Игорь Горбатенко
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
32
Николас Каналес
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Урал - Крылья Советов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Глот Андрей ( Ярославль)
Абусуев Рашид (Санкт-Петербург)
Делегат:
Дробышев Анатолий (Ростов-на -Дону)
Инспектор:
Лапин Александр (Уфа)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
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