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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Уфа
Ахмат - Уфа: обзор матча 19 сентября 2015
Ахмат
19.09.2015, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
4 : 1
Завершен
Уфа
10'
Маурисио (П)
35'
Маурисио
79'
З. Садаев
81'
М. Рыбус
69'
С. Игбун (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Уфа
Замена
Х. Кадыров
️️️️
И. Айссати
84'
ГОЛ! 4:1!
М. Рыбус
Пас отдал
И. Айссати
81'
ГОЛ! 3:1!
З. Садаев
Пас отдал
О. Иванов
79'
Замена
М. Рыбус
️️️️
И. Лебеденко
71'
69'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Игбун
64'
Замена
С. Фомин
️️️️
Э. Фримпонг
63'
Замена
В. Кротов
️️️️
Х. Ханджич
Желтая карточка
З. Садаев
56'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
48'
Желтая карточка
О. Иванов
48'
46'
Замена
Д. Карлос
️️️️
М. Пурье
Замена
З. Садаев
️️️️
М. Митришев
39'
ГОЛ! 2:0!
Маурисио
Пас отдал
Ф. Кудряшов
35'
10'
Желтая карточка
И. Пауревич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Маурисио
10'
7'
Травма
Э. Фримпонг
5'
Желтая карточка
М. Пурье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
21
Адилсон
ОП
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Уфа
42
Сергей Нарубин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
14
Марвин Пурье
ЦФ
99
Харис Ханджич
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
11
Диего Карлос
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
4-2-2-1-1
1
Городов
30
Кудряшов
13
Семенов
2
Родолфо
40
Уциев
21
Адилсон
8
Маурисио
19
Иванов
14
Айссати
95
Митришев
10
Лебеденко
3-3-1-3
42
Нарубин
19
Осипов
4
Никитин
13
Верховцов
89
Стоцкий
29
Пауревич
70
Сафрониди
5
Фримпонг
44
Игбун
99
Ханджич
14
Пурье
10
Лебеденко
31
Рыбус
31
Рыбус
10
Лебеденко
14
Айссати
10
Кадыров
10
Кадыров
14
Айссати
95
Митришев
9
Садаев
9
Садаев
95
Митришев
99
Ханджич
57
Кротов
57
Кротов
99
Ханджич
14
Пурье
11
Карлос
11
Карлос
14
Пурье
5
Фримпонг
4
Фомин
4
Фомин
5
Фримпонг
Остались в запасе
Ахмат
Уфа
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
99
Андрей Лунев
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
14
Максим Семакин
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
14
Максим Семакин
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Ахмат - Уфа
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Помощники судьи:
Вячеслав Семенов (Гатчина)
Владимир Миневич (Смоленск)
Инспектор:
Александр Колобаев (Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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