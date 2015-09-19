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Кубань (ЛФЛ) - Спартак
Кубань (ЛФЛ) - Спартак: обзор матча 19 сентября 2015
Кубань (ЛФЛ)
19.09.2015, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Спартак
8'
А. Хубулов
34'
Л. Мельгарехо
86'
В. Игнатьев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Спартак
Замена
С. Каретник
️️️️
Л. Мельгарехо
88'
ГОЛ! 3:0!
В. Игнатьев
86'
80'
Замена
А. Козлов
️️️️
Д. Глушаков
Замена
И. Бальде
️️️️
А. Хубулов
75'
71'
Желтая карточка
А. Озбилиз
66'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
К. Комбаров
64'
Желтая карточка
Д. Комбаров
56'
Желтая карточка
Д. Глушаков
46'
Замена
Е. Макеев
️️️️
Ромуло
ГОЛ! 2:0!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
В. Кулик
34'
Замена
С. Манолев
️️️️
В. Лобкарев
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Хубулов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
88
Арсен Хубулов
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
15
Роман Широков
ОП
27
Ромуло
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
23
Арас Озбилиз
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
7
Александр Козлов
ПП
4-1-3-1-1
31
Беленов
8
Бугаев
2
Шандао
5
Армаш
20
Игнатьев
19
Рабиу
88
Хубулов
11
Ткачев
55
Кулик
52
Лобкарев
10
Мельгарехо
4-2-2-1-1
32
Ребров
9
Комбаров
35
Таски
16
Боккетти
23
Комбаров
15
Широков
27
Ромуло
88
Глушаков
71
Попов
10
Промес
29
Зе Луиш
52
Лобкарев
11
Манолев
11
Манолев
52
Лобкарев
10
Мельгарехо
31
Каретник
31
Каретник
10
Мельгарехо
88
Хубулов
6
Бальде
6
Бальде
88
Хубулов
27
Ромуло
34
Макеев
34
Макеев
27
Ромуло
9
Комбаров
23
Озбилиз
23
Озбилиз
9
Комбаров
88
Глушаков
7
Козлов
7
Козлов
88
Глушаков
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Спартак
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
1
Антон Митрюшкин
ВР
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Спартак
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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