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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Уфа
Динамо - Уфа: обзор матча 29 августа 2015
Динамо
29.08.2015, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Уфа
45+1'
А. Козлов
57'
В. Дьяков (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Уфа
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
Г. Морозов
90'
+3
Замена
Н. Обольский
️️️️
А. Ташаев
88'
Замена
В. Левин
️️️️
Ю. Жирков
82'
73'
Замена
Марсиньо
️️️️
И. Пауревич
62'
Замена
Э. Фримпонг
️️️️
В. Галиулин
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Дьяков
57'
56'
Желтая карточка
Е. Осипов
46'
Замена
Х. Ханджич
️️️️
М. Пурье
ГОЛ! 1:0!
А. Козлов
Пас отдал
А. Ионов
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
70
Николай Сафрониди
ЛП
13
Азамат Засеев
ЦП
29
Иван Пауревич
ЦП
14
Марвин Пурье
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
88
Владислав Левин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
Уфа
42
Сергей Нарубин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
10
Марсиньо
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
4-1-2-3
30
Габулов
18
Морозов
15
Губочан
0
Дьяков
34
Козлов
27
Денисов
18
Жирков
47
Зобнин
77
Катрич
88
Ташаев
11
Ионов
3-2-3-1
1
Юрченко
89
Стоцкий
47
Зинченко
34
Тумасян
33
Сухов
21
Галиулин
13
Засеев
29
Пауревич
70
Сафрониди
14
Пурье
18
Жирков
88
Левин
88
Левин
18
Жирков
18
Морозов
27
Живоглядов
27
Живоглядов
18
Морозов
88
Ташаев
9
Обольский
9
Обольский
88
Ташаев
29
Пауревич
10
Марсиньо
10
Марсиньо
29
Пауревич
21
Галиулин
5
Фримпонг
5
Фримпонг
21
Галиулин
14
Пурье
99
Ханджич
99
Ханджич
14
Пурье
Остались в запасе
Динамо
Уфа
27
Валерий Сарамутин
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
Главный тренер
Андрей Кобелев
42
Сергей Нарубин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
4
Семен Фомин
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
27
Валерий Сарамутин
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
4
Семен Фомин
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Динамо - Уфа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Помощники судьи:
Кулалаев Павел (Волжский)
Стипиди Алексей (Краснодар)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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