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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Амкар-Пермь
Ростов - Амкар-Пермь: обзор матча 28 августа 2015
Ростов
28.08.2015, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
65'
К. Нобоа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Амкар-Пермь
90'
+4
Желтая карточка
П. Комолов
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Д. Полоз
88'
87'
Желтая карточка
И. Черенчиков
84'
Желтая карточка
А. Салугин
Замена
А. Бухаров
️️️️
С. Азмун
76'
74'
Замена
А. Салугин
️️️️
С. Баланович
ГОЛ! 1:0!
К. Нобоа
Пас отдал
Т. Калачев
65'
64'
Замена
И. Узочакву
️️️️
Г. Пеев
59'
Желтая карточка
Д. Белоруков
Желтая карточка
С. Азмун
59'
Желтая карточка
Т. Калачев
59'
58'
Красная карточка
Ф. Огуде
51'
Желтая карточка
Г. Пеев
Желтая карточка
Т. Маргасов
46'
32'
Замена
П. Комолов
️️️️
Г. Джикия
29'
Травма
Г. Джикия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
99
Иван Новосельцев
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
2
Тимофей Калачев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
28
Павел Могилевец
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
20
Сердар Азмун
ПП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
15
Изунна Узочакву
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
4-2-3-1
35
Джанаев
99
Новосельцев
44
Навас
15
Баштуш
34
Маргасов
28
Могилевец
8
Гацкан
2
Калачев
16
Нобоа
20
Азмун
7
Полоз
3-3-2-1
57
Селихов
21
Белоруков
79
Черенчиков
14
Джикия
91
Бутко
5
Гол
23
Баланович
7
Пеев
8
Огуде
89
Прудников
7
Полоз
19
Байрамян
19
Байрамян
7
Полоз
20
Азмун
11
Бухаров
11
Бухаров
20
Азмун
14
Джикия
20
Комолов
20
Комолов
14
Джикия
7
Пеев
15
Узочакву
15
Узочакву
7
Пеев
23
Баланович
77
Салугин
77
Салугин
23
Баланович
Остались в запасе
Ростов
Амкар-Пермь
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Ростов - Амкар-Пермь
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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