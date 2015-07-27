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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Локомотив
Анжи - Локомотив: обзор матча 27 июля 2015
Анжи
27.07.2015, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Локомотив
14'
Л. Аруна
18'
П. Шкулетич
76'
Майкон
81'
А. Касаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Локомотив
90'
Замена
Р. Янбаев
️️️️
А. Самедов
85'
Желтая карточка
А. Миранчук
84'
Замена
Д. Ндинга
️️️️
Т. Михалик
81'
ГОЛ! 1:3!
А. Касаев
Пас отдал
Майкон
76'
ГОЛ! 1:2!
Майкон
Пас отдал
Р. Шишкин
66'
Замена
Майкон
️️️️
П. Шкулетич
Замена
И. Абдулавов
️️️️
И. Максимов
62'
Желтая карточка
И. Максимов
47'
Замена
Г. Зотов
️️️️
Д. Лазич
24'
Травма
Д. Лазич
23'
18'
ГОЛ! 1:1!
П. Шкулетич
Пас отдал
А. Самедов
ГОЛ! 1:0!
Л. Аруна
Пас отдал
Я. Боли
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Амаду Мутари
ЛП
18
Иван Маевский
ОП
25
Лукман Аруна
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
(К)
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
17
Тарас Михалик
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
55
Александр Криворучко
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
42
Леонардо
ОП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
11
Майкон
ЦФ
4-2-3-1
1
Помазан
3
Гаджибеков
2
Жиров
4
Лазич
38
Ещенко
18
Маевский
25
Аруна
20
Мутари
78
Максимов
6
Эбесилио
10
Боли
4-1-3-1-1
1
Гилерме
49
Шишкин
14
Чорлука
39
Пейчинович
29
Денисов
17
Михалик
19
Самедов
18
Коломейцев
11
Касаев
59
Миранчук
32
Шкулетич
4
Лазич
31
Зотов
31
Зотов
4
Лазич
78
Максимов
99
Абдулавов
99
Абдулавов
78
Максимов
19
Самедов
55
Янбаев
55
Янбаев
19
Самедов
17
Михалик
88
Ндинга
88
Ндинга
17
Михалик
32
Шкулетич
11
Майкон
11
Майкон
32
Шкулетич
Остались в запасе
Анжи
Локомотив
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
1
Мехти Дженетов
ВР
55
Александр Криворучко
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
7
Николай Кипиани
ЛВ
22
Илья Лантратов
ВР
1
Антон Коченков
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
1
Мехти Дженетов
ВР
55
Александр Криворучко
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Остались в запасе
7
Николай Кипиани
ЛВ
22
Илья Лантратов
ВР
1
Антон Коченков
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Анжи - Локомотив
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Анжи-Арена
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