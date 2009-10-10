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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Украина - Англия
Украина - Англия: обзор матча 10 октября 2009
Украина
10.10.2009, суббота, 20:15
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 6, 11 тур
1 : 0
Завершен
Англия
31'
С. Назаренко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Англия
Замена
О. Гусев
️️️️
А. Шевченко
+2
Желтая карточка
А. Пятов
+1
Желтая карточка
Р. Ротань
Замена
К. Коул
️️️️
Э. Хески
Желтая карточка
А. Тимощук
Желтая карточка
Е. Хачериди
Замена
️️️️
С. Назаренко
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Джеррард
Желтая карточка
В. Кобин
+3
ГОЛ! 1:0!
С. Назаренко
Пас отдал
Р. Ротань
Пенальти не реализован!
А. Шевченко
17'
16'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
А. Леннон
15'
Красная карточка
Р. Грин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
14
Руслан Ротань
ЛП
4
Анатолий Тимощук
ОП
18
Сергей Назаренко
АП
18
Алексей Гай
ПП
15
Артем Милевский
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Англия
23
Роберт Грин
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
6
Джон Терри
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
4
Стивен Джеррард
ЛП
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
19
Аарон Леннон
ПП
10
Уэйн Руни
ЦФ
21
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Украина
1
Александр Шовковский
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
15
Григорий Ярмаш
ПЗ
9
Олег Гусев
ПП
10
Андрей Воронин
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Англия
1
Дэвид Джеймс
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
15
Мэттью Апсон
ЦЗ
4
Джеймс Милнер
ЦП
15
Гарет Бэрри
ЦП
19
Карлтон Коул
ЦФ
10
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Пятов
20
Ракицкий
5
Кучер
3
Хачериди
14
Кобин
4
Тимощук
14
Ротань
18
Гай
18
Назаренко
7
Шевченко
15
Милевский
4-4-2
23
Грин
2
Джонсон
5
Фердинанд
6
Терри
3
Коул
19
Леннон
16
Кэррик
8
Лэмпард
4
Джеррард
21
Хески
10
Руни
7
Шевченко
9
Гусев
9
Гусев
7
Шевченко
19
Леннон
1
Джеймс
1
Джеймс
19
Леннон
4
Джеррард
4
Милнер
4
Милнер
4
Джеррард
21
Хески
19
Коул
19
Коул
21
Хески
Остались в запасе
Украина
Англия
1
Александр Шовковский
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
15
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Андрей Воронин
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
15
Мэттью Апсон
ЦЗ
15
Гарет Бэрри
ЦП
10
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
15
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Андрей Воронин
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
15
Мэттью Апсон
ЦЗ
15
Гарет Бэрри
ЦП
10
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Главный тренер
Фабио Капелло
Статистика матча Украина - Англия
5
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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