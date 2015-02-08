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Расписание матчей
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар - Гана
Кот-д'Ивуар - Гана: обзор матча 08 февраля 2015
Кот-д'Ивуар
08.02.2015, воскресенье, 22:00
Кубок Африканских Наций, Финал
0 : 0
Счет по пенальти – 9 : 8
Завершен
Гана
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кот-д'Ивуар - Гана
Пенальти не реализован!
Б. Разак
ГОЛ!
Д. Бойе
9:8
ГОЛ!
А. Рахман Баба
9:7
ГОЛ!
Х. Аффул
9:6
ГОЛ!
Э. Агьеманг-Баду
9:5
ГОЛ!
Д. Менса
9:4
ГОЛ!
А. Айю
9:3
Пенальти не реализован!
Ф. Ашампонг
Пенальти не реализован!
А. Аква
ГОЛ!
Ж. Айю
9:2
ГОЛ!
М. Вакасо
9:1
ГОЛ!
Б. Барри
9:0
ГОЛ!
С. Ди
8:0
ГОЛ!
Э. Байи
7:0
ГОЛ!
В. Канон
6:0
ГОЛ!
К. Туре
5:0
ГОЛ!
С. Калу
4:0
ГОЛ!
Я. Туре
3:0
ГОЛ!
С. Думбия
2:0
ГОЛ!
С. Орье
1:0
Пенальти не реализован!
Ж. Талло
Пенальти не реализован!
В. Бони
Замена
Ж. Талло
️️️️
Жервиньо
120'
+2
120'
+1
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
А. Гьян
116'
Замена
Ф. Ашампонг
️️️️
К. Атсу
Замена
С. Калу
️️️️
С. Тьене
116'
Желтая карточка
Э. Байи
105'
99'
Замена
Ж. Айю
️️️️
К. Аппиа
Желтая карточка
В. Канон
87'
Замена
С. Думбия
️️️️
М. Градель
67'
Желтая карточка
С. Тьене
57'
Желтая карточка
С. Ди
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
1
Бубакар Барри
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
21
Эрик Байи
ЦЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
17
Серж Орье
ПЗ
10
Жервиньо
ЛВ
20
Серей Ди
ЦП
19
Яя Туре
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
12
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Гана
1
Брима Разак
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
23
Харрисон Аффул
ПЗ
10
Андре Айю
ЛВ
7
Кристиан Атсу
ЛВ
11
Мубарак Вакасо
ЦП
6
Африйе Аква
ЦП
2
Квеси Аппиа
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Кот-д'Ивуар
1
Саюба Манде
ВР
16
Сильвен Гбохуо
ВР
2
Усман Диаррассуба
ЦЗ
10
Шейк Дукур
ОП
9
Шейк Тиоте
ЦП
14
Исмаэль Диоманд
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
3
Рожер Ассале
ЦФ
11
Жуниор Талло
ЦФ
7
Сейду Думбия
ЦФ
18
Ласина Траоре
ЦФ
13
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
Гана
12
Эрнест Сова
ВР
16
Фатау Дауда
ВР
5
Мохамед Авал
ЦЗ
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
22
Франк Ашампонг
ЛВ
13
Мохаммед Рабиу
ОП
19
Эдвин Гийма
ЦП
14
Соломон Асанте
ЦП
20
Дэвид Аккам
ЦП
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
15
Махатма Оту
ЦФ
9
Жордан Айю
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Барри
21
Байи
4
Туре
5
Канон
5
Тьене
17
Орье
20
Ди
19
Туре
15
Градель
10
Жервиньо
12
Бони
4-2-2-2
1
Разак
23
Аффул
4
Менса
21
Бойе
17
Баба
11
Вакасо
6
Аква
10
Айю
7
Атсу
3
Гьян
2
Аппиа
5
Тьене
8
Калу
8
Калу
5
Тьене
10
Жервиньо
11
Талло
11
Талло
10
Жервиньо
15
Градель
7
Думбия
7
Думбия
15
Градель
3
Гьян
8
Агьеманг-Баду
8
Агьеманг-Баду
3
Гьян
7
Атсу
22
Ашампонг
22
Ашампонг
7
Атсу
2
Аппиа
9
Айю
9
Айю
2
Аппиа
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Гана
2
Усман Диаррассуба
ЦЗ
10
Шейк Дукур
ОП
1
Саюба Манде
ВР
16
Сильвен Гбохуо
ВР
9
Шейк Тиоте
ЦП
14
Исмаэль Диоманд
ЦП
3
Рожер Ассале
ЦФ
18
Ласина Траоре
ЦФ
13
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
5
Мохамед Авал
ЦЗ
19
Эдвин Гийма
ЦП
12
Эрнест Сова
ВР
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
14
Соломон Асанте
ЦП
15
Махатма Оту
ЦФ
16
Фатау Дауда
ВР
13
Мохаммед Рабиу
ОП
20
Дэвид Аккам
ЦП
Остались в запасе
2
Усман Диаррассуба
ЦЗ
10
Шейк Дукур
ОП
1
Саюба Манде
ВР
16
Сильвен Гбохуо
ВР
9
Шейк Тиоте
ЦП
14
Исмаэль Диоманд
ЦП
3
Рожер Ассале
ЦФ
18
Ласина Траоре
ЦФ
13
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
Остались в запасе
5
Мохамед Авал
ЦЗ
19
Эдвин Гийма
ЦП
12
Эрнест Сова
ВР
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
14
Соломон Асанте
ЦП
15
Махатма Оту
ЦФ
16
Фатау Дауда
ВР
13
Мохаммед Рабиу
ОП
20
Дэвид Аккам
ЦП
Главный тренер
Эрве Ренар
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Гана
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Главный судья:
Бакари Гассама
(Банжул)
Стадион:
Эстадио де Бата
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