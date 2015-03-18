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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Манчестер Сити
Барселона - Манчестер Сити: обзор матча 18 марта 2015
Барселона
18.03.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
30'
И. Ракитич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Манчестер Сити
Замена
Адриано
️️️️
Д. Алвес
89'
86'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Д. Милнер
Замена
Рафинья
️️️️
И. Ракитич
82'
80'
Желтая карточка
М. Демичелис
76'
Пенальти не реализован!
С. Агуэро
71'
Замена
В. Бони
️️️️
Я. Туре
46'
Замена
Х. Навас
️️️️
С. Насри
35'
Желтая карточка
С. Насри
ГОЛ! 1:0!
И. Ракитич
Пас отдал
Л. Месси
30'
26'
Желтая карточка
Д. Сильва
20'
Желтая карточка
А. Коларов
15'
Желтая карточка
Фернандиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
14
Хавьер Маскерано
ОП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандиньо
ОП
42
Яя Туре
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Самир Насри
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
12
Рафинья
ЦП
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
22
Матье
10
Алвес
14
Маскерано
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-2-2-1-1
1
Харт
3
Санья
4
Компани
2
Демичелис
11
Коларов
5
Фернандиньо
42
Туре
14
Насри
20
Милнер
21
Сильва
10
Агуэро
10
Алвес
3
Адриано
3
Адриано
10
Алвес
11
Ракитич
12
Рафинья
12
Рафинья
11
Ракитич
14
Насри
16
Навас
16
Навас
14
Насри
20
Милнер
8
Лэмпард
8
Лэмпард
20
Милнер
42
Туре
2
Бони
2
Бони
42
Туре
Остались в запасе
Барселона
Манчестер Сити
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Клаудио Браво
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Клаудио Браво
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Барселона - Манчестер Сити
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Помощники судьи:
Эленито Ди Либераторе (Италия) Джанлука Карьолато (Италия)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 22:30 (прямая)
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