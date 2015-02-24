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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Барселона
Манчестер Сити - Барселона: обзор матча 24 февраля 2015
Манчестер Сити
24.02.2015, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Барселона
68'
С. Агуэро
15'
Л. Суарес
29'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Барселона
90'
+3
Пенальти не реализован!
Л. Месси
Желтая карточка
Фернандо
88'
86'
Желтая карточка
Адриано
79'
Замена
Педро
️️️️
Неймар
Замена
Б. Санья
️️️️
Д. Сильва
77'
73'
Замена
Адриано
️️️️
Д. Алвес
Вторая желтая
Г. Клиши
72'
70'
Замена
Ж. Матье
️️️️
И. Ракитич
ГОЛ! 1:2!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Сильва
68'
Замена
В. Бони
️️️️
Э. Джеко
67'
Замена
Фернандиньо
️️️️
С. Насри
60'
Желтая карточка
Г. Клиши
58'
43'
Желтая карточка
Д. Алвес
29'
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
Пас отдал
Ж. Альба
15'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Самир Насри
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
12
Рафинья
ЦП
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
4-1-2-1-2
1
Харт
3
Клиши
2
Демичелис
4
Компани
5
Сабалета
5
Фернандо
20
Милнер
14
Насри
21
Сильва
10
Агуэро
10
Джеко
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
10
Алвес
3
Пике
14
Маскерано
18
Альба
5
Бускетс
11
Ракитич
8
Иньеста
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
21
Сильва
3
Санья
3
Санья
21
Сильва
14
Насри
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
14
Насри
10
Джеко
2
Бони
2
Бони
10
Джеко
10
Алвес
3
Адриано
3
Адриано
10
Алвес
11
Ракитич
22
Матье
22
Матье
11
Ракитич
10
Неймар
9
Педро
9
Педро
10
Неймар
Остались в запасе
Манчестер Сити
Барселона
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Клаудио Браво
ВР
12
Рафинья
ЦП
6
Хави
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Клаудио Браво
ВР
12
Рафинья
ЦП
6
Хави
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Манчестер Сити - Барселона
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Помощники судьи:
Марк Борш (Германия)
Штефан Лупп (Германия)
Дополнительные помощники:
Бастиан Данкерт (Германия)
Марко Фритц (Германия)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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