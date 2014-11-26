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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Бенфика
Зенит - Бенфика: обзор матча 26 ноября 2014
Зенит
26.11.2014, среда, 20:00
Лига чемпионов, группа C, 5 тур
1 : 0
Завершен
Бенфика
79'
Данни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Бенфика
90'
+2
Вторая желтая
Луизао
82'
Замена
О. Джон
️️️️
А. Самарис
ГОЛ! 1:0!
Данни
Пас отдал
Халк
79'
69'
Замена
Мариньо
️️️️
Талиска
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Рязанцев
64'
Замена
В. Файзулин
️️️️
Х. Гарсия
58'
Травма
Х. Гарсия
54'
Желтая карточка
Д. Кришито
43'
Желтая карточка
Халк
36'
35'
Желтая карточка
Луизао
Желтая карточка
Л. Нету
29'
Замена
Л. Нету
️️️️
Н. Ломбертс
22'
Травма
Н. Ломбертс
21'
20'
Желтая карточка
А. Самарис
11'
Желтая карточка
Жардел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
7
Халк
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Бенфика
20
Жулио Сезар
ВР
34
Андре Алмейда
ЛЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЛП
22
Андреас Самарис
ОП
33
Энцо Перес
ЦП
94
Талиска
АП
11
Эдуардо Сальвио
ПП
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
Бенфика
1
Артур
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
3
Сезар
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
21
Пицци
АП
33
Мариньо
ПВ
15
Ола Джон
ЦФ
4-1-4-1
12
Лодыгин
4
Кришито
24
Гарай
6
Ломбертс
22
Анюков
6
Хави Гарсия
10
Данни
28
Витсель
7
Рязанцев
7
Халк
23
Рондон
4-1-3-1-1
20
Сезар
2
Перейра
4
Луизао
33
Жардел
34
Алмейда
22
Самарис
11
Сальвио
33
Перес
10
Гайтан
94
Талиска
9
Лима
6
Ломбертс
13
Нету
13
Нету
6
Ломбертс
7
Рязанцев
27
Шатов
27
Шатов
7
Рязанцев
6
Хави Гарсия
20
Файзулин
20
Файзулин
6
Хави Гарсия
94
Талиска
33
Мариньо
33
Мариньо
94
Талиска
22
Самарис
15
Джон
15
Джон
22
Самарис
Остались в запасе
Зенит
Бенфика
16
Вячеслав Малафеев
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
23
Лорис Бенито
ЛЗ
3
Сезар
ЦЗ
1
Артур
ВР
4
Бриан Кристанте
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Остались в запасе
23
Лорис Бенито
ЛЗ
3
Сезар
ЦЗ
1
Артур
ВР
4
Бриан Кристанте
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Зенит - Бенфика
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
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Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ" 19:45 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 19:00 (прямая)
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