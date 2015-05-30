Динамо - Краснодар

Краснодар хороооооооооооооош!!!!!!
|6 тур
|31 августа, воскресенье
|20:15
|Краснодар
|0:2
|Динамо
|26 тур
|20 апреля, воскресенье
|16:00
|Динамо
|1:2
|Краснодар
|5 тур
|18 августа, воскресенье
|20:15
|Краснодар
|1:1
|Динамо
|28 тур
|11 мая, суббота
|13:30
|Динамо
|1:1
|Краснодар
|14 тур
|4 ноября, воскресенье
|18:00
|Краснодар
|2:0
|Динамо
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|20
|7
|3
|58:17
|+41
|67
|2.
|ЦСКА
|30
|19
|3
|8
|67:27
|+40
|60
|3.
|Краснодар
|30
|17
|9
|4
|52:27
|+25
|60
|4.
|Динамо М
|30
|14
|8
|8
|53:36
|+17
|50
|5.
|Рубин
|30
|13
|9
|8
|39:33
|+6
|48
|6.
|Спартак М
|30
|12
|8
|10
|42:42
|0
|44
|7.
|Локомотив
|30
|11
|10
|9
|31:25
|+6
|43
|8.
|Мордовия
|30
|11
|5
|14
|22:43
|-21
|38
|9.
|Ахмат
|30
|10
|7
|13
|30:30
|0
|37
|10.
|Кубань (ЛФЛ)
|30
|8
|12
|10
|32:36
|-4
|36
|11.
|Амкар-Пермь
|30
|8
|8
|14
|25:42
|-17
|32
|12.
|Уфа
|30
|7
|10
|13
|26:39
|-13
|31
|13.
|Урал
|30
|9
|3
|18
|31:44
|-13
|30
|14.
|Ростов
|30
|7
|8
|15
|27:51
|-24
|29
|15.
|Торпедо М
|30
|6
|11
|13
|28:45
|-17
|29
|16.
|Арсенал Т
|30
|7
|4
|19
|20:46
|-26
|25
Краснодар хороооооооооооооош!!!!!!
Ничья будет 100%
зачем каждый год этот фарс в виде одновременного начала матчей продлжает эта старая продажная пргнившая с№у№ч№к№а рфс,все же было решено до последнего тура в кабинетах.....краснодару удачи,цска желаю вылететь с позором
Не люблю Краснодар, но надо отметить Кононов - уважуха.
Три пенальти имени Уткина:)
Ребята не слушайте этого специалиста, он болен.
Ни в одном случае пенальти не было. По разным причинам.
Кстати если все эти полумоменты карать - на одном Вальбуэна было бы карточек 5 у Краснодара, из них две переросли бы в красные.
да и Ванкера в штрафной во втором тайме руками завалили.
Коней - с ЛЧ!
Уткин явно болел за Москву и уж точно не за Краснодар. Если уж даже он признал, что было три пеналя, то о чем говорить ...
Всё замечательно.ЦСКА сыграл хорошо и Ростов не обидел... ну и Динамо молодцы!!!А Краснодар будет хорошо смотреться в ЛЕ. Всем удачи!!!
бло коняфки забили(
3 пенальти не назначили в ворота Динамо!
Надеюсь, что "Ростов" устоит, и Лапочкин всё равно останется без денег Гинера.
кто не назначил? Уткин?