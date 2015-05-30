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Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

Динамо - Краснодар

30.05.2015, Суббота, 13:30 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол 2" 13:10 (прямая) Россия. Премьер-лига, 30 тур Динамо - Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
6 тур
31 августа, воскресенье 20:15 Краснодар 0:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
20 апреля, воскресенье 16:00 Динамо 1:2 Краснодар
5 тур
18 августа, воскресенье 20:15 Краснодар 1:1 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
11 мая, суббота 13:30 Динамо 1:1 Краснодар
14 тур
4 ноября, воскресенье 18:00 Краснодар 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
26 тур
1 октября, суббота 18:30 Динамо 2:1 Краснодар
11 тур
29 мая, воскресенье 20:30 Краснодар 0:1 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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    Рейтинг: +15

    david9898 13 июня 2015, 12:08

    Краснодар хороооооооооооооош!!!!!!

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    Рейтинг: +13

    Ljexa2014 30 мая 2015, 20:33

    Ничья будет 100%

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    Рейтинг: +8

    tengizoff 30 мая 2015, 15:56

    зачем каждый год этот фарс в виде одновременного начала матчей продлжает эта старая продажная пргнившая с№у№ч№к№а рфс,все же было решено до последнего тура в кабинетах.....краснодару удачи,цска желаю вылететь с позором

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    Рейтинг: +114

    gentlewolf 30 мая 2015, 15:35

    Не люблю Краснодар, но надо отметить Кононов - уважуха.

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    Рейтинг: +114

    gentlewolf 30 мая 2015, 15:30

    Три пенальти имени Уткина:)
    Ребята не слушайте этого специалиста, он болен.
    Ни в одном случае пенальти не было. По разным причинам.
    Кстати если все эти полумоменты карать - на одном Вальбуэна было бы карточек 5 у Краснодара, из них две переросли бы в красные.
    да и Ванкера в штрафной во втором тайме руками завалили.

    Коней - с ЛЧ!

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    Рейтинг: +75

    Suomi 23 > gentlewolf 30 мая 2015, 16:24

    Уткин явно болел за Москву и уж точно не за Краснодар. Если уж даже он признал, что было три пеналя, то о чем говорить ...

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    Рейтинг: +114

    gentlewolf > Suomi 23 31 мая 2015, 16:01

    Уткин и гей парады признает. Ты пойдешь?

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    Рейтинг: +23

    isamsn 30 мая 2015, 15:28

    Всё замечательно.ЦСКА сыграл хорошо и Ростов не обидел... ну и Динамо молодцы!!!А Краснодар будет хорошо смотреться в ЛЕ. Всем удачи!!!

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    Рейтинг: +134

    inz87 30 мая 2015, 15:19

    арбитр выиграл игру молодец

    2
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    Рейтинг: +262

    spartak_88 30 мая 2015, 15:19

    бло коняфки забили(

    1
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    Рейтинг: +42

    rubinyshka 30 мая 2015, 15:08

    3 пенальти не назначили в ворота Динамо!

    3
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    Рейтинг: +2606

    Freyk > rubinyshka 30 мая 2015, 15:10

    Надеюсь, что "Ростов" устоит, и Лапочкин всё равно останется без денег Гинера.

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    Рейтинг: +492

    забайкальский армеец > Freyk 30 мая 2015, 15:30

    Ты чтоль Гинеру денег занял? Трепло.

    1
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    Рейтинг: +114

    gentlewolf > rubinyshka 30 мая 2015, 15:52

    кто не назначил? Уткин?

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    Рейтинг: +134

    inz87 30 мая 2015, 15:08

    судья, очки нннадо?

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