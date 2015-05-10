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Судьи
Главный судья:
Сергей Куликов (Саранск)

Зенит - Ростов

10.05.2015, Воскресенье, 18:30 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "Наш футбол" 18:15 (прямая) Россия. Премьер-лига, 27 тур Зенит - Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
8 тур
20 сентября, суббота 14:30 Ростов 0:5 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
17 тур
22 ноября, пятница 19:00 Зенит 0:2 Ростов
9 тур
22 сентября, воскресенье 20:30 Ростов 0:4 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
12 мая, воскресенье 18:30 Ростов 1:1 Зенит
14 тур
2 ноября, пятница 19:00 Зенит 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
28 тур
23 октября, воскресенье 15:00 Ростов 1:3 Зенит
13 тур
14 июня, вторник 18:45 Зенит 4:0 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
28 тур
14 ноября, воскресенье 15:00 Зенит 5:0 Ростов
14 тур
24 июля, суббота 20:30 Ростов 1:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
21 тур
13 сентября, воскресенье 18:30 Зенит 2:0 Ростов
7 тур
3 мая, воскресенье 15:15 Ростов 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2007
16 тур
15 июля, воскресенье 19:00 Зенит 2:0 Ростов
2 тур
18 марта, воскресенье 16:00 Ростов 2:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2006
18 тур
10 сентября, воскресенье 00:00 Ростов 1:3 Зенит
3 тур
2 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
30 тур
19 ноября, суббота 14:00 Зенит 4:2 Ростов
15 тур
9 июля, суббота 18:00 Ростов 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
19 тур
15 августа, воскресенье 00:00 Зенит 0:1 Ростов
14 тур
3 июля, суббота 00:00 Ростов 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
28 тур
18 октября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Зенит
3 тур
6 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
28 тур
2 ноября, суббота 00:00 Зенит 0:2 Ростов
5 тур
30 марта, суббота 00:00 Ростов 1:2 Зенит
Чемпионат России 2001
16 тур
11 июля, среда 00:00 Ростов 1:2 Зенит
2 тур
17 марта, суббота 00:00 Зенит 3:1 Ростов
Чемпионат России 2000
23 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Зенит
9 тур
17 мая, среда 00:00 Зенит 0:0 Ростов
Чемпионат России 1999
21 тур
21 августа, суббота 00:00 Зенит 1:0 Ростов
7 тур
15 мая, суббота 00:00 Ростов 2:1 Зенит
Чемпионат России 1998
22 тур
22 августа, суббота 00:00 Ростов 1:1 Зенит
7 тур
9 мая, суббота 00:00 Зенит 3:0 Ростов
Чемпионат России 1997
32 тур
18 октября, суббота 00:00 Ростов 2:3 Зенит
15 тур
25 июня, среда 00:00 Зенит 0:0 Ростов
Чемпионат России 1996
21 тур
7 августа, среда 00:00 Зенит 0:2 Ростов
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Ростов 2:0 Зенит
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 15 тур
19 июля, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Ростов
Первый этап, 7 тур
2 мая, суббота 00:00 Ростов 1:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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