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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Амкар-Пермь
Краснодар - Амкар-Пермь: обзор матча 11 мая 2015
Краснодар
11.05.2015, понедельник, 18:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
9'
М. Перейра
23'
Я. Гол
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Амкар-Пермь
Желтая карточка
Р. Сигурдссон
90'
+5
90'
+3
Замена
Д. Дзахов
️️️️
Ф. Огуде
90'
+2
Травма
Ф. Огуде
88'
Желтая карточка
М. Батов
Желтая карточка
Р. Лаборде
83'
76'
Замена
М. Батов
️️️️
З. Сираков
Замена
В. Быстров
️️️️
П. Мамаев
74'
65'
Замена
Б. Идову
️️️️
И. Пикущак
Пенальти не реализован!
М. Перейра
64'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
М. Измайлов
59'
Замена
Вандерсон
️️️️
Ари
38'
Травма
Ари
37'
Желтая карточка
В. Калешин
25'
23'
ГОЛ! 1:1!
Я. Гол
Пас отдал
П. Занев
ГОЛ! 1:0!
М. Перейра
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
14
Захари Сираков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
10
Игорь Пикущак
ЛП
5
Януш Гол
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Краснодар
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
18
Юрий Газинский
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
4-1-4-1
31
Дикань
98
Петров
14
Мартынович
6
Сигурдссон
17
Калешин
10
Ахмедов
15
Широков
10
Мамаев
10
Перейра
2
Измайлов
39
Ари
3-4-2-1
1
Герус
14
Сираков
21
Белоруков
79
Черенчиков
91
Бутко
5
Гол
32
Йовичич
11
Занев
8
Огуде
10
Пикущак
89
Прудников
10
Мамаев
34
Быстров
34
Быстров
10
Мамаев
2
Измайлов
21
Лаборде
21
Лаборде
2
Измайлов
39
Ари
14
Вандерсон
14
Вандерсон
39
Ари
10
Пикущак
30
Идову
30
Идову
10
Пикущак
8
Огуде
71
Дзахов
71
Дзахов
8
Огуде
14
Сираков
17
Батов
17
Батов
14
Сираков
Остались в запасе
Краснодар
Амкар-Пермь
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
18
Юрий Газинский
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
18
Юрий Газинский
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Краснодар - Амкар-Пермь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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