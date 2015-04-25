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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Локомотив
Краснодар - Локомотив: обзор матча 25 апреля 2015
Краснодар
25.04.2015, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив
37'
М. Перейра (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Локомотив
90'
+4
Желтая карточка
Н. Пейчинович
90'
+3
Травма
В. Чорлука
Желтая карточка
Р. Лаборде
90'
+2
Замена
В. Быстров
️️️️
Ари
89'
80'
Замена
П. Шкулетич
️️️️
У. Ниасс
79'
Желтая карточка
Гилерме
78'
Желтая карточка
Р. Шишкин
Замена
Р. Лаборде
️️️️
П. Мамаев
75'
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Перейра
69'
62'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Т. Михалик
61'
Травма
Т. Михалик
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Перейра
37'
36'
Желтая карточка
А. Самедов
23'
Замена
Р. Шишкин
️️️️
А. Шешуков
20'
Травма
А. Шешуков
16'
Желтая карточка
Т. Михалик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Локомотив
1
Гилерме
(К)
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
17
Тарас Михалик
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Краснодар
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
4-1-4-1
31
Дикань
17
Калешин
4
Гранквист
6
Сигурдссон
98
Петров
10
Ахмедов
10
Перейра
15
Широков
10
Мамаев
2
Измайлов
39
Ари
4-2-2-1-1
1
Гилерме
43
Логашов
14
Чорлука
39
Пейчинович
29
Денисов
7
Шешуков
17
Михалик
19
Самедов
11
Касаев
59
Миранчук
14
Ниасс
39
Ари
34
Быстров
34
Быстров
39
Ари
10
Мамаев
21
Лаборде
21
Лаборде
10
Мамаев
10
Перейра
14
Вандерсон
14
Вандерсон
10
Перейра
7
Шешуков
49
Шишкин
49
Шишкин
7
Шешуков
17
Михалик
99
Фернандеш
99
Фернандеш
17
Михалик
14
Ниасс
32
Шкулетич
32
Шкулетич
14
Ниасс
Остались в запасе
Краснодар
Локомотив
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
22
Илья Лантратов
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
11
Майкон
ЦФ
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Краснодар - Локомотив
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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