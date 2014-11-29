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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Уфа
ЦСКА - Уфа: обзор матча 29 ноября 2014
ЦСКА
29.11.2014, суббота, 15:45
Россия. Премьер-лига, 15 тур
5 : 0
Завершен
Уфа
35'
Б. Натхо
39'
З. Тошич
55'
З. Тошич
58'
С. Думбия
86'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Уфа
ГОЛ! 5:0!
А. Муса
Пас отдал
Д. Ефремов
86'
Замена
А. Цауня
️️️️
Б. Натхо
71'
68'
Замена
А. Васильев
️️️️
Х. Ханджич
Замена
Д. Ефремов
️️️️
З. Тошич
66'
63'
Замена
А. Килин
️️️️
Э. Фримпонг
Замена
А. Муса
️️️️
С. Думбия
60'
ГОЛ! 4:0!
С. Думбия
Пас отдал
Б. Натхо
58'
57'
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
Д. Карлос
ГОЛ! 3:0!
З. Тошич
Пас отдал
Р. Еременко
55'
ГОЛ! 2:0!
З. Тошич
Пас отдал
Г. Миланов
39'
ГОЛ! 1:0!
Б. Натхо
Пас отдал
С. Думбия
35'
Желтая карточка
Г. Щенников
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛП
10
Бибрас Натхо
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
29
Иван Пауревич
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
21
Вагиз Галиулин
ПП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Александр Цауня
ОП
10
Александр Головин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Уфа
23
Артем Леонов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
4-1-4-1
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
10
Натхо
17
Миланов
26
Еременко
66
Дзагоев
18
Тошич
22
Думбия
4-1-4-1
1
Юрченко
44
Тишкин
29
Пауревич
34
Тумасян
33
Сухов
13
Засеев
21
Галиулин
11
Карлос
5
Фримпонг
10
Марсиньо
99
Ханджич
18
Тошич
22
Ефремов
22
Ефремов
18
Тошич
10
Натхо
19
Цауня
19
Цауня
10
Натхо
22
Думбия
7
Муса
7
Муса
22
Думбия
11
Карлос
70
Сафрониди
70
Сафрониди
11
Карлос
99
Ханджич
17
Васильев
17
Васильев
99
Ханджич
5
Фримпонг
18
Килин
18
Килин
5
Фримпонг
Остались в запасе
ЦСКА
Уфа
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
90
Никита Безлихотнов
ПВ
23
Артем Леонов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
90
Никита Безлихотнов
ПВ
23
Артем Леонов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча ЦСКА - Уфа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:30 (прямая)
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