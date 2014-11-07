Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Кубань (ЛФЛ)
Урал - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 07 ноября 2014
Урал
07.11.2014, пятница, 17:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
30'
Данило (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Кубань (ЛФЛ)
87'
Желтая карточка
А. Соснин
85'
Замена
Г. Букур
️️️️
Данило
Замена
Г. Нуров
️️️️
Ч. Лунгу
81'
80'
Замена
А. Тлисов
️️️️
Секу
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Г. Асеведо
64'
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
А. Ставпец
60'
34'
Желтая карточка
Ш. Каборе
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Данило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
10
Чисамба Лунгу
ЛП
10
Артем Фидлер
(К)
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
55
Владислав Кулик
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
26
Секу
ЦП
99
Данило
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Урал
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
5
Маркус Бергер
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
94
Георгий Нуров
АП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
88
Арсен Хубулов
ПП
4-1-3-1-1
12
Заболотный
7
Данцев
15
Новиков
14
Фонтанелло
2
Хозин
10
Фидлер
10
Лунгу
99
Ярошенко
30
Асеведо
16
Ставпец
10
Манучарян
4-2-3-1
31
Беленов
20
Игнатьев
44
Шунич
2
Шандао
5
Армаш
77
Каборе
55
Кулик
99
Данило
26
Секу
23
Соснин
6
Бальде
30
Асеведо
92
Подберезкин
92
Подберезкин
30
Асеведо
10
Лунгу
94
Нуров
94
Нуров
10
Лунгу
16
Ставпец
13
Дорожкин
13
Дорожкин
16
Ставпец
99
Данило
11
Букур
11
Букур
99
Данило
26
Секу
8
Тлисов
8
Тлисов
26
Секу
Остались в запасе
Урал
Кубань (ЛФЛ)
13
Александр Щаницин
АП
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
5
Маркус Бергер
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
1
Евгений Помазан
ВР
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
88
Арсен Хубулов
ПП
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
5
Маркус Бергер
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
88
Арсен Хубулов
ПП
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Урал - Кубань (ЛФЛ)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Новости команд
Все
Урал
Кубань (ЛФЛ)
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
13
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
13
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+