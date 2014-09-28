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Локомотив - Амкар-Пермь
Локомотив - Амкар-Пермь: обзор матча 28 сентября 2014
Локомотив
28.09.2014, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
66'
В. Чорлука
67'
У. Ниасс
77'
В. Чорлука
74'
Б. Йовичич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Амкар-Пермь
Замена
А. Миранчук
️️️️
Майкон
85'
Замена
Т. Михалик
️️️️
М. Фернандеш
80'
ГОЛ! 3:1!
В. Чорлука
Пас отдал
А. Самедов
77'
74'
ГОЛ! 2:1!
Б. Йовичич
Пас отдал
Д. Дзахов
72'
Замена
М. Якубко
️️️️
Ф. Огуде
ГОЛ! 2:0!
У. Ниасс
Пас отдал
А. Самедов
67'
ГОЛ! 1:0!
В. Чорлука
Пас отдал
М. Буссуфа
66'
60'
Замена
П. Соломатин
️️️️
И. Киреев
Замена
У. Ниасс
️️️️
Д. Н'Дойе
46'
Желтая карточка
М. Буссуфа
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
49
Роман Шишкин
(К)
ПЗ
11
Майкон
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
(К)
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
71
Давид Дзахов
ЛП
32
Бранко Йовичич
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
88
Игорь Киреев
ПП
8
Фегор Огуде
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
1
Гилерме
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
9
Марко Симоновски
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
4-1-4-1
31
Абаев
29
Денисов
4
Дюрица
14
Чорлука
49
Шишкин
7
Шешуков
11
Майкон
11
Буссуфа
99
Фернандеш
19
Самедов
14
Н'Дойе
3-3-3-1
1
Герус
97
Фибел
79
Черенчиков
30
Таказов
11
Занев
32
Йовичич
23
Баланович
88
Киреев
18
Коломейцев
71
Дзахов
8
Огуде
99
Фернандеш
17
Михалик
17
Михалик
99
Фернандеш
11
Майкон
59
Миранчук
59
Миранчук
11
Майкон
14
Н'Дойе
14
Ниасс
14
Ниасс
14
Н'Дойе
88
Киреев
31
Соломатин
31
Соломатин
88
Киреев
8
Огуде
26
Якубко
26
Якубко
8
Огуде
Остались в запасе
Локомотив
Амкар-Пермь
2
Александр Серасхов
ПЗ
22
Илья Лантратов
ВР
1
Гилерме
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
9
Марко Симоновски
ЦФ
42
Сергей Нарубин
ВР
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
2
Александр Серасхов
ПЗ
22
Илья Лантратов
ВР
1
Гилерме
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
Остались в запасе
9
Марко Симоновски
ЦФ
42
Сергей Нарубин
ВР
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Локомотив - Амкар-Пермь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
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Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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