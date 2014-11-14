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Расписание матчей
Евро-2024
Португалия - Армения
Португалия - Армения: обзор матча 14 ноября 2014
Португалия
14.11.2014, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа I, 4 тур
1 : 0
Завершен
Армения
71'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Армения
90'
+4
Желтая карточка
Р. Арзуманян
Желтая карточка
В. Карвалью
90'
+1
Замена
В. Карвалью
️️️️
Нани
87'
83'
Замена
М. Пиццелли
️️️️
К. Мкртчян
76'
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Едигарян
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
71'
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Данни
70'
Желтая карточка
Данни
69'
62'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Г. Казарян
Замена
Эдер
️️️️
Э. Поштига
56'
Желтая карточка
Пепе
41'
Желтая карточка
Тиагу
35'
34'
Желтая карточка
А. Едигарян
Желтая карточка
Р. Карвалью
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
5
Жозе Босингва
ПЗ
17
Нани
ЛВ
19
Тиагу
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Данни
ЦФ
23
Элдер Поштига
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Армения
1
Роман Березовский
(К)
ВР
20
Левон Айрапетян
ЛЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
12
Геворг Казарян
ЛП
18
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Карлен Мкртчян
ЦП
7
Артур Едигарян
ЦП
0
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Португалия
22
Бету
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
18
Тиагу Гомеш
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
11
Виейринья
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
17
Жоау Мариу
ЦП
15
Андре Гомеш
ЦП
9
Эдер
ЦФ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
Армения
0
Геворг Каспаров
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
10
Масис Восканян
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
14
Артем Симонян
АП
16
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
20
Александр Карапетян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
22
Эдгар Манучарян
ЦФ
4-2-1-3
1
Патрисиу
5
Геррейру
3
Пепе
6
Карвалью
5
Босингва
19
Тиагу
8
Моутинью
17
Нани
7
Роналду
23
Поштига
10
Данни
3-2-4-1
1
Березовский
3
Ароян
4
Восканян
5
Арзуманян
13
Оганесян
20
Айрапетян
18
Мхитарян
6
Мкртчян
7
Едигарян
12
Казарян
0
Мовсисян
17
Нани
14
Карвалью
14
Карвалью
17
Нани
23
Поштига
9
Эдер
9
Эдер
23
Поштига
10
Данни
20
Куарежма
20
Куарежма
10
Данни
6
Мкртчян
8
Пиццелли
8
Пиццелли
6
Мкртчян
7
Едигарян
11
Саркисов
11
Саркисов
7
Едигарян
12
Казарян
22
Манучарян
22
Манучарян
12
Казарян
Остались в запасе
Португалия
Армения
18
Тиагу Гомеш
ЦЗ
22
Бету
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
11
Виейринья
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Жоау Мариу
ЦП
15
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
16
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
14
Артем Симонян
АП
10
Масис Восканян
ЦП
0
Геворг Каспаров
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
9
Румян Овсепян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
20
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Остались в запасе
18
Тиагу Гомеш
ЦЗ
22
Бету
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
11
Виейринья
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Жоау Мариу
ЦП
15
Андре Гомеш
ЦП
Остались в запасе
16
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
14
Артем Симонян
АП
10
Масис Восканян
ЦП
0
Геворг Каспаров
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
9
Румян Овсепян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
20
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Бернар Шалланд
Статистика матча Португалия - Армения
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Алгарве
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:35 (прямая)
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