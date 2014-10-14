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Расписание матчей
Евро-2024
Дания - Португалия
Дания - Португалия: обзор матча 14 октября 2014
Дания
14.10.2014, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа I, 3 тур
0 : 1
Завершен
Португалия
90+5'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Португалия
90'
+5
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Р. Куарежма
90'
+1
Желтая карточка
К. Роналду
Замена
Т. Каленберг
️️️️
К. Эриксен
82'
81'
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Тиагу
75'
Замена
Эдер
️️️️
Данни
65'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Нани
Замена
С. Поульсен
️️️️
Н. Бойлесен
57'
Травма
Н. Бойлесен
56'
Замена
У. Бех
️️️️
Л. Вибе
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
26
Николай Бойлесен
ЛЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
4
Даниэль Аггер
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
2
Михаэль Крон-Дели
ЛП
7
Вилльям Квист
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ОП
10
Кристиан Эриксен
АП
21
Лассе Вибе
ПП
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Нани
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
19
Тиагу
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Данни
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Дания
16
Стефан Андерсен
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
17
Симон Поульсен
ЦЗ
13
Киан Хансен
ЦЗ
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
13
Томас Каленберг
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
20
Уффе Бех
ЦП
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Португалия
22
Бету
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
11
Виейринья
ЦЗ
13
Антунеш
ЦЗ
14
Иво Пинту
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ЦП
23
Адриен Силва
ЦП
15
Андре Гомеш
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Эдер
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Шмейхель
26
Бойлесен
4
Кьер
4
Аггер
6
Якобсен
7
Квист
23
Хейбьерг
2
Крон-Дели
21
Вибе
10
Эриксен
11
Бендтнер
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
21
Соареш
6
Карвалью
3
Пепе
19
Элизеу
14
Карвалью
19
Тиагу
8
Моутинью
10
Данни
17
Нани
7
Роналду
26
Бойлесен
17
Поульсен
17
Поульсен
26
Бойлесен
10
Эриксен
13
Каленберг
13
Каленберг
10
Эриксен
21
Вибе
20
Бех
20
Бех
21
Вибе
17
Нани
17
Мариу
17
Мариу
17
Нани
19
Тиагу
20
Куарежма
20
Куарежма
19
Тиагу
10
Данни
9
Эдер
9
Эдер
10
Данни
Остались в запасе
Дания
Португалия
16
Стефан Андерсен
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
13
Киан Хансен
ЦЗ
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
22
Бету
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
11
Виейринья
ЦЗ
13
Антунеш
ЦЗ
14
Иво Пинту
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
23
Адриен Силва
ЦП
15
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
16
Стефан Андерсен
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
13
Киан Хансен
ЦЗ
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Остались в запасе
22
Бету
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
11
Виейринья
ЦЗ
13
Антунеш
ЦЗ
14
Иво Пинту
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
23
Адриен Силва
ЦП
15
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Мортен Ольсен
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Дания - Португалия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
- : -
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:35 (прямая)
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