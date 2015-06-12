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Расписание матчей
Евро-2024
Хорватия - Италия
Хорватия - Италия: обзор матча 12 июня 2015
Хорватия
12.06.2015, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 6 тур
1 : 1
Завершен
Италия
10'
М. Манджукич
35'
А. Кандрева (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Италия
Замена
М. Леовац
️️️️
М. Ковачич
90'
+1
Вторая желтая
Д. Срна
89'
Желтая карточка
М. Ковачич
87'
Желтая карточка
А. Ребич
80'
78'
Замена
А. Раноккия
️️️️
С. Эль-Шаарави
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
Д. Праньич
71'
70'
Желтая карточка
К. Маркизио
Желтая карточка
Д. Срна
55'
53'
Желтая карточка
М. Пароло
46'
Замена
С. Сиригу
️️️️
Д. Буффон
Замена
А. Ребич
️️️️
И. Олич
46'
Желтая карточка
И. Олич
44'
35'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Кандрева
Желтая карточка
М. Манджукич
34'
25'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
Л. Де Сильвестри
23'
Травма
Л. Де Сильвестри
11'
Желтая карточка
Д. Буффон
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
Пас отдал
И. Ракитич
10'
Пенальти не реализован!
М. Манджукич
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
11
Дарио Срна
(К)
ПЗ
18
Ивица Олич
ЛП
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
7
Иван Ракитич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
13
Маттео Дармиан
ЛЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
21
Андреа Пирло
ОП
18
Марко Пароло
ЦП
8
Клаудио Маркизио
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
0
Марин Леовац
ЛЗ
3
Марко Лешкович
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
17
Анте Ребич
ЛВ
0
Анас Шарбини
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
0
Мато Яяло
ЦП
16
Никола Калинич
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Италия
0
Даниэле Паделли
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
23
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
9
Никола Сансоне
ЛВ
14
Роберто Сориано
ЦП
7
Андреа Бертолаччи
ЦП
0
Франко Васкес
АП
23
Маноло Габбиадини
ЦФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-1-3-1-1
23
Субашич
3
Праньич
21
Вида
13
Шильденфельд
11
Срна
11
Брозович
18
Олич
8
Ковачич
7
Ракитич
14
Перишич
17
Манджукич
4-1-3-1-1
1
Буффон
2
Де Сильвестри
0
Астори
19
Бонуччи
13
Дармиан
21
Пирло
6
Кандрева
8
Маркизио
18
Пароло
22
Эль-Шаарави
9
Пелле
18
Олич
17
Ребич
17
Ребич
18
Олич
8
Ковачич
0
Леовац
0
Леовац
8
Ковачич
3
Праньич
2
Врсалько
2
Врсалько
3
Праньич
1
Буффон
1
Сиригу
1
Сиригу
1
Буффон
22
Эль-Шаарави
13
Раноккия
13
Раноккия
22
Эль-Шаарави
2
Де Сильвестри
2
Де Шильо
2
Де Шильо
2
Де Сильвестри
Остались в запасе
Хорватия
Италия
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
3
Марко Лешкович
ЦЗ
0
Анас Шарбини
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
0
Мато Яяло
ЦП
16
Никола Калинич
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
0
Даниэле Паделли
ВР
23
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Эмилиано Моретти
ЦЗ
14
Роберто Сориано
ЦП
7
Андреа Бертолаччи
ЦП
0
Франко Васкес
АП
9
Никола Сансоне
ЛВ
23
Маноло Габбиадини
ЦФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
3
Марко Лешкович
ЦЗ
0
Анас Шарбини
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
0
Мато Яяло
ЦП
16
Никола Калинич
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
0
Даниэле Паделли
ВР
23
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Эмилиано Моретти
ЦЗ
14
Роберто Сориано
ЦП
7
Андреа Бертолаччи
ЦП
0
Франко Васкес
АП
9
Никола Сансоне
ЛВ
23
Маноло Габбиадини
ЦФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Хорватия - Италия
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Помощники судьи:
Майкл Малларки (Англия) Стивен Чайлд (Англия)
Стадион:
Полюд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:35 (прямая)
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