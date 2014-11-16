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Расписание матчей
Евро-2024
Италия - Хорватия
Италия - Хорватия: обзор матча 16 ноября 2014
Италия
16.11.2014, воскресенье, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 4 тур
1 : 1
Завершен
Хорватия
11'
А. Кандрева
15'
И. Перишич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Хорватия
82'
Замена
М. Бадель
️️️️
М. Брозович
68'
Замена
А. Крамарич
️️️️
И. Олич
65'
Желтая карточка
И. Перишич
Замена
Г. Пелле
️️️️
С. Дзадза
63'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Ч. Иммобиле
51'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
46'
36'
Желтая карточка
М. Ковачич
Замена
Р. Сориано
️️️️
М. Паскуаль
28'
28'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Л. Модрич
26'
Травма
Л. Модрич
15'
ГОЛ! 1:1!
И. Перишич
Пас отдал
И. Ракитич
ГОЛ! 1:0!
А. Кандрева
Пас отдал
С. Дзадза
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
23
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
13
Маттео Дармиан
ПАЗ
16
Даниэле Де Росси
ОП
8
Клаудио Маркизио
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
7
Симоне Дзадза
ЦФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Даниэль Праньич
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
11
Дарио Срна
ПЗ
18
Ивица Олич
ЛП
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Италия
14
Маттиа Перин
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
14
Роберто Сориано
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
11
Алессио Черчи
ЦФ
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
0
Марин Леовац
ЛЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
0
Анас Шарбини
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
8
Ален Халилович
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
22
Дуйе Чоп
ЦФ
4-2-2-2
1
Буффон
3
Кьеллини
13
Раноккия
23
Паскуаль
2
Де Шильо
16
Де Росси
13
Дармиан
8
Маркизио
6
Кандрева
17
Иммобиле
7
Дзадза
4-1-3-1-1
23
Субашич
11
Срна
3
Праньич
5
Чорлука
21
Вида
11
Брозович
10
Модрич
7
Ракитич
18
Олич
14
Перишич
17
Манджукич
23
Паскуаль
14
Сориано
14
Сориано
23
Паскуаль
17
Иммобиле
22
Эль-Шаарави
22
Эль-Шаарави
17
Иммобиле
7
Дзадза
9
Пелле
9
Пелле
7
Дзадза
10
Модрич
8
Ковачич
8
Ковачич
10
Модрич
11
Брозович
19
Бадель
19
Бадель
11
Брозович
18
Олич
9
Крамарич
9
Крамарич
18
Олич
Остались в запасе
Италия
Хорватия
14
Маттиа Перин
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
18
Марко Пароло
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
11
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
0
Марин Леовац
ЛЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
0
Анас Шарбини
ЦП
8
Ален Халилович
АП
22
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
14
Маттиа Перин
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
18
Марко Пароло
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
11
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
0
Марин Леовац
ЛЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
0
Анас Шарбини
ЦП
8
Ален Халилович
АП
22
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Италия - Хорватия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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