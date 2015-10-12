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Расписание матчей
Евро-2024
Украина - Испания
Украина - Испания: обзор матча 12 октября 2015
Украина
12.10.2015, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 10 тур
0 : 1
Завершен
Испания
21'
М. Гаспар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Испания
Замена
Е. Селезнев
️️️️
А. Кравец
86'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Р. Ротань
86'
83'
Замена
С. Бускетс
️️️️
П. Алькасер
Желтая карточка
А. Федецкий
77'
74'
Замена
Ж. Альба
️️️️
Нолито
63'
Замена
Х. Мата
️️️️
С. Фабрегас
Желтая карточка
Т. Степаненко
59'
Замена
С. Рыбалка
️️️️
Д. Гармаш
57'
52'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
35'
Желтая карточка
Т. Алькантара
24'
Пенальти не реализован!
С. Фабрегас
Желтая карточка
А. Кучер
23'
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Гаспар
Пас отдал
Т. Алькантара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
14
Руслан Ротань
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
22
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
14
Хавьер Этчейта
ЦЗ
4
Начо
ЦЗ
17
Марио Гаспар
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
22
Нолито
ЛВ
17
Микель Сан Хосе
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
22
Иско
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Украина
1
Денис Бойко
ВР
23
Никита Шевченко
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Андрей Пилявский
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
8
Руслан Малиновский
ЦП
18
Сергей Рыбалка
ЦП
2
Никита Каменюка
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
15
Филипп Будковский
ЦФ
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
23
Серхио Рико
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
13
Хуан Мата
АП
11
Педро
ПВ
4-1-1-3-1
12
Пятов
13
Шевчук
5
Кучер
20
Ракицкий
17
Федецкий
6
Степаненко
14
Ротань
10
Коноплянка
19
Гармаш
7
Ярмоленко
22
Кравец
4-1-2-2-1
1
Де Хеа
2
Аспиликуэта
14
Этчейта
4
Начо
17
Гаспар
17
Сан Хосе
10
Фабрегас
10
Алькантара
22
Иско
22
Нолито
9
Алькасер
14
Ротань
17
Зинченко
17
Зинченко
14
Ротань
19
Гармаш
18
Рыбалка
18
Рыбалка
19
Гармаш
22
Кравец
11
Селезнев
11
Селезнев
22
Кравец
22
Нолито
18
Альба
18
Альба
22
Нолито
9
Алькасер
5
Бускетс
5
Бускетс
9
Алькасер
10
Фабрегас
13
Мата
13
Мата
10
Фабрегас
Остались в запасе
Украина
Испания
21
Александр Караваев
ПЗ
1
Денис Бойко
ВР
23
Никита Шевченко
ВР
21
Андрей Пилявский
ЦЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
8
Руслан Малиновский
ЦП
2
Никита Каменюка
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
15
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
1
Икер Касильяс
ВР
23
Серхио Рико
ВР
4
Марк Бартра
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
20
Санти Касорла
ЦП
11
Педро
ПВ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
21
Александр Караваев
ПЗ
1
Денис Бойко
ВР
23
Никита Шевченко
ВР
21
Андрей Пилявский
ЦЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
8
Руслан Малиновский
ЦП
2
Никита Каменюка
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
15
Филипп Будковский
ЦФ
Остались в запасе
1
Икер Касильяс
ВР
23
Серхио Рико
ВР
4
Марк Бартра
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
20
Санти Касорла
ЦП
11
Педро
ПВ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Украина - Испания
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
- : -
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Помощники судьи:
Милован Ристич (Сербия) Далибор Джурджевич (Сербия)
Дополнительные помощники:
Данило Груич (Сербия) Ненад Джокич (Сербия)
Резервный судья:
Неманья Петрович (Сербия)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
Россия 2, НТВ-Плюс Футбол 1
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