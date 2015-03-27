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Расписание матчей
Евро-2024
Испания - Украина
Испания - Украина: обзор матча 27 марта 2015
Испания
27.03.2015, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 5 тур
1 : 0
Завершен
Украина
27'
А. Мората
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Украина
90'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
А. Кравец
88'
Травма
А. Кравец
Замена
Х. Бернат
️️️️
Ж. Альба
79'
Травма
Ж. Альба
78'
76'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Т. Степаненко
74'
Травма
Т. Степаненко
Замена
С. Касорла
️️️️
А. Иньеста
73'
72'
Желтая карточка
А. Кучер
Замена
Педро
️️️️
А. Мората
65'
53'
Желтая карточка
А. Кравец
Желтая карточка
С. Рамос
50'
30'
Замена
А. Кравец
️️️️
Р. Зозуля
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
Коке
27'
16'
Желтая карточка
А. Федецкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Коке
ЦП
6
Андрес Иньеста
ЦП
22
Иско
АП
21
Давид Сильва
АП
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
4
Анатолий Тимощук
(К)
ОП
14
Руслан Ротань
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
8
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Испания
23
Серхио Асенхо
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
12
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
11
Витоло
ЛВ
20
Санти Касорла
ЦП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Педро
ПВ
9
Хуанми
ЦФ
Украина
1
Денис Бойко
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
2
Никита Бурда
ЦЗ
21
Денис Олейник
ЛВ
9
Николай Морозюк
ЦП
18
Роман Безус
ЦП
18
Сергей Рыбалка
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
9
Олег Гусев
ПП
22
Артем Кравец
ЦФ
15
Филипп Будковский
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Касильяс
18
Альба
15
Рамос
3
Пике
16
Хуанфран
5
Бускетс
8
Коке
6
Иньеста
21
Сильва
22
Иско
7
Мората
4-2-1-2-1
12
Пятов
17
Федецкий
3
Хачериди
5
Кучер
13
Шевчук
6
Степаненко
4
Тимощук
14
Ротань
7
Ярмоленко
10
Коноплянка
8
Зозуля
18
Альба
12
Бернат
12
Бернат
18
Альба
6
Иньеста
20
Касорла
20
Касорла
6
Иньеста
7
Мората
11
Педро
11
Педро
7
Мората
6
Степаненко
19
Гармаш
19
Гармаш
6
Степаненко
8
Зозуля
22
Кравец
22
Кравец
8
Зозуля
Кравец
15
Будковский
15
Будковский
Кравец
Остались в запасе
Испания
Украина
4
Марио Суарес
ЦЗ
23
Серхио Асенхо
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
4
Марк Бартра
ЦЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Витоло
ЛВ
9
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
1
Денис Бойко
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
2
Никита Бурда
ЦЗ
9
Николай Морозюк
ЦП
18
Роман Безус
ЦП
18
Сергей Рыбалка
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
21
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
23
Серхио Асенхо
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
4
Марк Бартра
ЦЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Витоло
ЛВ
9
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Бойко
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
2
Никита Бурда
ЦЗ
9
Николай Морозюк
ЦП
18
Роман Безус
ЦП
18
Сергей Рыбалка
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
21
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Михаил Фоменко
Статистика матча Испания - Украина
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
- : -
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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