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Расписание матчей
Евро-2024
Россия - Швеция
Россия - Швеция: обзор матча 05 сентября 2015
Россия
05.09.2015, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 7 тур
1 : 0
Завершен
Швеция
37'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Швеция
Замена
А. Березуцкий
️️️️
Р. Широков
83'
82'
Замена
И. Телин
️️️️
А. Экдаль
Желтая карточка
О. Кузьмин
81'
Замена
А. Ионов
️️️️
А. Дзюба
79'
Замена
О. Кузьмин
️️️️
Ю. Жирков
70'
59'
Замена
М. Берг
️️️️
П. Бенгтссон
50'
Желтая карточка
П. Вернблум
46'
Замена
О. Тойвонен
️️️️
З. Ибрагимович
ГОЛ! 1:0!
А. Дзюба
Пас отдал
И. Смольников
37'
Желтая карточка
А. Дзагоев
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
7
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
17
Олег Шатов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
18
Мартин Ольссон
ЛЗ
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
3
Микаэль Антонссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
16
Понтус Вернблум
ОП
13
Альбин Экдаль
ОП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Россия
12
Юрий Лодыгин
ВР
16
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
2
Олег Кузьмин
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
8
Юрий Газинский
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
11
Павел Мамаев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
9
Федор Смолов
ЦФ
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
13
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
15
Александер Милошевич
ЦЗ
13
Эрик Йоханссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
0
Абдул Халили
ЦП
20
Ола Тойвонен
ЦП
18
Оскар Левицки
ЦП
22
Исаак Телин
ЦФ
9
Маркус Берг
ЦФ
4-1-3-2
1
Акинфеев
18
Жирков
24
Березуцкий
4
Игнашевич
19
Смольников
7
Денисов
15
Широков
9
Дзагоев
17
Шатов
9
Кокорин
22
Дзюба
4-2-2-1-1
1
Исакссон
18
Ольссон
3
Антонссон
4
Гранквист
5
Бенгтссон
16
Вернблум
13
Экдаль
7
Ларссон
21
Дурмаз
10
Форсберг
10
Ибрагимович
15
Широков
6
Березуцкий
6
Березуцкий
15
Широков
18
Жирков
2
Кузьмин
2
Кузьмин
18
Жирков
22
Дзюба
20
Ионов
20
Ионов
22
Дзюба
10
Ибрагимович
20
Тойвонен
20
Тойвонен
10
Ибрагимович
13
Экдаль
22
Телин
22
Телин
13
Экдаль
5
Бенгтссон
9
Берг
9
Берг
5
Бенгтссон
Остались в запасе
Россия
Швеция
12
Юрий Лодыгин
ВР
16
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
8
Юрий Газинский
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
11
Павел Мамаев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
6
Денис Черышев
ЛВ
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
0
Абдул Халили
ЦП
1
Робин Ольсен
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
13
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
15
Александер Милошевич
ЦЗ
13
Эрик Йоханссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
18
Оскар Левицки
ЦП
Главный тренер
Эрик Хамрен
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
16
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
8
Юрий Газинский
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
11
Павел Мамаев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
6
Денис Черышев
ЛВ
9
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
0
Абдул Халили
ЦП
1
Робин Ольсен
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
13
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
15
Александер Милошевич
ЦЗ
13
Эрик Йоханссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
18
Оскар Левицки
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Эрик Хамрен
Статистика матча Россия - Швеция
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
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Польша
- : -
17.11.2026
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3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Помощники судьи:
Саймон Бек (Англия) Стюарт Бэрт (ENG)
Стадион:
Френдс Арена
Где смотреть матч:
1 канал
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