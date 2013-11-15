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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Сербия
Россия - Сербия: обзор матча 15 ноября 2013
Россия
15.11.2013, пятница, 20:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Сербия
30'
А. Самедов
31'
Ф. Джорджевич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Сербия
Замена
А. Рязанцев
️️️️
Р. Широков
89'
Замена
Д. Тарасов
️️️️
В. Файзулин
84'
82'
Замена
А. Живкович
️️️️
З. Тошич
73'
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
Н. Матич
73'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Д. Тадич
64'
Замена
С. Щепович
️️️️
Ф. Джорджевич
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Ионов
62'
Замена
А. Ещенко
️️️️
А. Козлов
62'
Желтая карточка
Р. Широков
58'
46'
Замена
Л. Фейса
️️️️
И. Радованович
40'
Желтая карточка
Б. Иванович
31'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Джорджевич
Пас отдал
Д. Баста
ГОЛ! 1:0!
А. Самедов
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
2
Алексей Козлов
ПЗ
15
Роман Широков
(К)
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПВ
20
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
6
Бранислав Иванович
(К)
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ПЗ
7
Зоран Тошич
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
0
Иван Радованович
ОП
21
Неманья Матич
ОП
0
Душан Баста
ПП
9
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Россия
16
Сергей Рыжиков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
22
Андрей Ещенко
ПЗ
2
Евгений Макеев
ПЗ
17
Максим Григорьев
ЛП
22
Дмитрий Тарасов
ОП
8
Александр Рязанцев
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
9
Федор Смолов
ЦФ
Сербия
23
Зелько Бркич
ВР
23
Дамир Кахриман
ВР
0
Бранислав Трайкович
ЦЗ
19
Александар Игньевски
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
4
Лука Миливойевич
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
0
Стефан Щепович
ЦФ
4-3-2-1
1
Акинфеев
23
Комбаров
14
Гранат
4
Игнашевич
2
Козлов
15
Широков
20
Файзулин
8
Глушаков
19
Самедов
20
Ионов
9
Кокорин
4-2-2-1-1
1
Стойкович
2
Рукавина
6
Иванович
4
Бишевац
4
Коларов
0
Радованович
21
Матич
0
Баста
7
Тошич
10
Тадич
9
Джорджевич
2
Козлов
22
Ещенко
22
Ещенко
2
Козлов
20
Файзулин
22
Тарасов
22
Тарасов
20
Файзулин
15
Широков
8
Рязанцев
8
Рязанцев
15
Широков
20
Ионов
9
Смолов
9
Смолов
20
Ионов
21
Матич
4
Миливойевич
4
Миливойевич
21
Матич
7
Тошич
14
Живкович
14
Живкович
7
Тошич
0
Радованович
15
Фейса
15
Фейса
0
Радованович
10
Тадич
21
Джуричич
21
Джуричич
10
Тадич
9
Джорджевич
0
Щепович
0
Щепович
9
Джорджевич
Остались в запасе
Россия
Сербия
16
Сергей Рыжиков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
2
Евгений Макеев
ПЗ
17
Максим Григорьев
ЛП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
0
Бранислав Трайкович
ЦЗ
23
Зелько Бркич
ВР
23
Дамир Кахриман
ВР
19
Александар Игньевски
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
16
Сергей Рыжиков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
2
Евгений Макеев
ПЗ
17
Максим Григорьев
ЛП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Остались в запасе
0
Бранислав Трайкович
ЦЗ
23
Зелько Бркич
ВР
23
Дамир Кахриман
ВР
19
Александар Игньевски
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Россия - Сербия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
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Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Абдулкарим
Стадион:
Забил Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия" 20:20 (прямая)
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