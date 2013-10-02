Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Виктор Кашшаи (Будапешт)

Ювентус - Галатасарай

02.10.2013, Среда, 22:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: "НТВ ПЛЮС Спорт" 22:30 (прямая) Лига чемпионов, 2 тур Ювентус - Галатасарай
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 6 5 1 0 20:5 +15 16
2. Галатасарай 6 2 1 3 8:14 -6 7
3. Ювентус 6 1 3 2 9:9 0 6
4. Копенгаген 6 1 1 4 4:13 -9 4
...
  • Читайте нас: 