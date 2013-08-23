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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Зенит (мол)
Динамо (мол) - Зенит (мол): обзор матча 23 августа 2013
Динамо (мол)
23.08.2013, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
3 : 1
Завершен
Зенит (мол)
30'
Д. Живоглядов
37'
Д. Отставнов
90'
М. Коваленко (АГ)
77'
И. Соловьев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Зенит (мол)
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
М. Коваленко
90'
83'
Желтая карточка
Э. Бадалов
81'
Замена
Э. Бадалов
️️️️
И. Соловьев
81'
Замена
И. Кубышкин
️️️️
М. Коваленко
Замена
А. Ярмолицкий
️️️️
А. Иванов
78'
77'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
И. Соловьев
Замена
И. Горбунов
️️️️
Р. Зобнин
75'
74'
Замена
И. Иваниди
️️️️
О. Вербицкас
70'
Замена
Е. Алфёров
️️️️
М. Родич
Желтая карточка
Р. Зобнин
67'
64'
Замена
П. Осипов
️️️️
Д. Ходаковский
Замена
А. Моргунов
️️️️
В. Сарамутин
61'
Замена
А. Каташевский
️️️️
Д. Отставнов
46'
Замена
А. Ташаев
️️️️
А. Гатагов
46'
Замена
Е. Генералов
️️️️
Е. Фролов
46'
40'
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Гасилин
ГОЛ! 2:0!
Д. Отставнов
37'
ГОЛ! 1:0!
Д. Живоглядов
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
42
Данила Давиденко
ЦП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
54
Егор Генералов
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
6
Никита Панькевич
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Каташевский
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
73
Павел Осипов
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
4-4-1-1
39
Фролов
8
Каляшин
17
Иванов
15
Данилкин
27
Живоглядов
9
Гатагов
35
Ильин
47
Зобнин
27
Сарамутин
77
Катрич
26
Отставнов
3-5-2
78
Васютин
23
Родич
15
Коваленко
5
Ходжаниязов
42
Давиденко
97
Ходаковский
22
Вербицкас
28
Могилевец
9
Соловьев
7
Шейдаев
19
Гасилин
47
Зобнин
17
Горбунов
17
Горбунов
47
Зобнин
27
Сарамутин
14
Моргунов
14
Моргунов
27
Сарамутин
17
Иванов
25
Ярмолицкий
25
Ярмолицкий
17
Иванов
26
Отставнов
18
Каташевский
18
Каташевский
26
Отставнов
39
Фролов
54
Генералов
54
Генералов
39
Фролов
9
Гатагов
88
Ташаев
88
Ташаев
9
Гатагов
9
Соловьев
14
Бадалов
14
Бадалов
9
Соловьев
15
Коваленко
13
Кубышкин
13
Кубышкин
15
Коваленко
97
Ходаковский
73
Осипов
73
Осипов
97
Ходаковский
22
Вербицкас
53
Иваниди
53
Иваниди
22
Вербицкас
23
Родич
17
Алфёров
17
Алфёров
23
Родич
19
Гасилин
91
Долгов
91
Долгов
19
Гасилин
Остались в запасе
Динамо (мол)
Зенит (мол)
6
Никита Панькевич
ЦЗ
31
Игорь Лещук
ВР
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
6
Никита Панькевич
ЦЗ
31
Игорь Лещук
ВР
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Динамо (мол) - Зенит (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Стадион:
МСА Динамо
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