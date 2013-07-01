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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Бразилия - Испания
Бразилия - Испания: обзор матча 01 июля 2013
Бразилия
01.07.2013, понедельник, 02:00
Кубок Конфедераций, Финал
3 : 0
Завершен
Испания
2'
Фред
44'
Неймар
47'
Фред
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Бразилия - Испания
Замена
Эрнанес
️️️️
Паулиньо
87'
Замена
Жо
️️️️
Фред
79'
Замена
Жадсон
️️️️
Халк
73'
68'
Красная карточка
Ж. Пике
59'
Замена
Д. Вилья
️️️️
Ф. Торрес
55'
Пенальти не реализован!
С. Рамос
52'
Замена
Х. Навас
️️️️
Х. Мата
ГОЛ! 3:0!
Фред
Пас отдал
Халк
47'
46'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
А. Арбелоа
ГОЛ! 2:0!
Неймар
Пас отдал
Оскар
44'
29'
Желтая карточка
С. Рамос
16'
Желтая карточка
А. Арбелоа
ГОЛ! 1:0!
Фред
Пас отдал
Халк
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
17
Луис Густаво
ОП
15
Паулиньо
ЦП
11
Оскар
ЦП
21
Халк
ПВ
9
Фред
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Хави
ЦП
6
Андрес Иньеста
ЦП
13
Хуан Мата
АП
11
Педро
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Бразилия
1
Диего Кавальери
ВР
1
Джефферсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
16
Ревер
ЦЗ
0
Данте
ЦЗ
20
Бернард
ЛВ
5
Фернандо
ОП
13
Жеан
ЦП
18
Эрнанес
ЦП
20
Жадсон
АП
11
Лукас Моура
ПВ
21
Жо
ЦФ
Испания
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
21
Давид Сильва
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
19
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-1-2-2-1
0
Сезар
12
Марсело
3
Силва
4
Луис
13
Алвес
17
Густаво
15
Паулиньо
11
Оскар
10
Неймар
21
Халк
9
Фред
4-1-2-2-1
1
Касильяс
17
Арбелоа
15
Рамос
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
8
Хави
6
Иньеста
11
Педро
13
Мата
9
Торрес
15
Паулиньо
18
Эрнанес
18
Эрнанес
15
Паулиньо
21
Халк
20
Жадсон
20
Жадсон
21
Халк
9
Фред
21
Жо
21
Жо
9
Фред
13
Мата
22
Навас
22
Навас
13
Мата
17
Арбелоа
2
Аспиликуэта
2
Аспиликуэта
17
Арбелоа
9
Торрес
7
Вилья
7
Вилья
9
Торрес
Остались в запасе
Бразилия
Испания
13
Жеан
ЦП
16
Ревер
ЦЗ
1
Диего Кавальери
ВР
1
Джефферсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
0
Данте
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
20
Бернард
ЛВ
11
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Хави Мартинес
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
21
Давид Сильва
АП
19
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
13
Жеан
ЦП
16
Ревер
ЦЗ
1
Диего Кавальери
ВР
1
Джефферсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
0
Данте
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
20
Бернард
ЛВ
11
Лукас Моура
ПВ
Остались в запасе
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Хави Мартинес
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
21
Давид Сильва
АП
19
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Бразилия - Испания
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Маракана
Где смотреть матч:
"Россия 2" 01:55 (прямая)
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