Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Бавария
Шальке-04 - Бавария: обзор матча 21 сентября 2013
Шальке-04
21.09.2013, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 4
Завершен
Бавария
22'
Б. Швайнштайгер
23'
М. Манджукич
73'
Ф. Рибери
83'
К. Писарро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Бавария
83'
ГОЛ! 0:4!
К. Писарро
Пас отдал
Т. Мюллер
80'
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Манджукич
Замена
К. Клеменс
️️️️
К. Боатенг
79'
76'
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
Б. Швайнштайгер
73'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Рибери
Пас отдал
Д. Алаба
71'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
А. Роббен
Желтая карточка
Д. Фарфан
62'
Замена
М. Хегер
️️️️
Р. Нойштедтер
46'
23'
ГОЛ! 0:2!
М. Манджукич
Пас отдал
Д. Алаба
22'
ГОЛ! 0:1!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
А. Роббен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
(К)
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
13
Джермейн Джонс
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
8
Джефферсон Фарфан
ПП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
21
Филипп Лам
(К)
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Хильдебранд
3
Аого
5
Хеведес
32
Матип
2
Учида
33
Нойштедтер
13
Джонс
8
Фарфан
7
Дракслер
27
Боатенг
11
Салаи
4-1-4-1
1
Нойер
13
Рафинья
17
Боатенг
4
Данте
5
Алаба
21
Лам
10
Роббен
8
Кроос
31
Швайнштайгер
7
Рибери
9
Манджукич
33
Нойштедтер
6
Хегер
6
Хегер
33
Нойштедтер
27
Боатенг
17
Клеменс
17
Клеменс
27
Боатенг
31
Швайнштайгер
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
31
Швайнштайгер
10
Роббен
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Роббен
9
Манджукич
14
Писарро
14
Писарро
9
Манджукич
Остались в запасе
Шальке-04
Бавария
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Йенс Келлер
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Шальке-04 - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт" 20:25 (прямая)
Новости команд
Все
Шальке-04
Бавария
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
Вчера, 19:17
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
Вчера, 11:22
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
4
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
Вчера, 19:17
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
Вчера, 11:22
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+