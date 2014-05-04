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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Урал
Рубин - Урал: обзор матча 04 мая 2014
Рубин
04.05.2014, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Урал
38'
С. Навас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Урал
90'
Желтая карточка
С. Оттесен
Желтая карточка
С. Навас
81'
Желтая карточка
М. Девич
80'
Желтая карточка
И. Гетигежев
70'
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Прудников
68'
Замена
М. Вакасо
️️️️
Д. Торбинский
52'
Травма
Д. Торбинский
51'
46'
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
В. Коман
ГОЛ! 1:0!
С. Навас
Пас отдал
Р. Еременко
38'
Замена
И. Гетигежев
️️️️
Э. Набиуллин
26'
Желтая карточка
Э. Набиуллин
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
26
Роман Еременко
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
ПП
32
Марко Девич
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Эдгар Манучарян
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-4-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
44
Навас
4
Кверквелия
23
Кузьмин
61
Карадениз
26
Еременко
28
Могилевец
6
Торбинский
89
Прудников
32
Девич
4-1-3-1-1
12
Заболотный
6
Оттесен
63
Белозеров
2
Хозин
7
Данцев
10
Фидлер
10
Манучарян
30
Асеведо
78
Коман
21
Ерохин
2
Гогниев
3
Набиуллин
3
Гетигежев
3
Гетигежев
3
Набиуллин
6
Торбинский
22
Вакасо
22
Вакасо
6
Торбинский
89
Прудников
20
Азмун
20
Азмун
89
Прудников
78
Коман
10
Лунгу
10
Лунгу
78
Коман
Остались в запасе
Рубин
Урал
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
13
Александр Щаницин
АП
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Рубин - Урал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Наш Футбол" 16:15 (прямая)
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