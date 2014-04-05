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Амкар-Пермь - Ахмат
Амкар-Пермь - Ахмат: обзор матча 05 апреля 2014
Амкар-Пермь
05.04.2014, суббота, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Ахмат
42'
О. Иванов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Ахмат
90'
+1
Замена
Ж. Бокила
️️️️
Аилтон
Желтая карточка
Я. Гол
87'
79'
Замена
Кану
️️️️
И. Лебеденко
71'
Замена
Ю. Ояла
️️️️
Ф. Кудряшов
Замена
М. Якубко
️️️️
Г. Пеев
70'
69'
Травма
Ф. Кудряшов
Желтая карточка
П. Твумаси
68'
Замена
П. Твумаси
️️️️
Д. Збожень
65'
64'
Желтая карточка
Адилсон
Замена
И. Соловьев
️️️️
А. Коломейцев
62'
Желтая карточка
Ф. Огуде
54'
Желтая карточка
Благо
45'
42'
ГОЛ! 0:1!
О. Иванов
38'
Желтая карточка
И. Лебеденко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
31
Якуб Вавржиняк
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ЛП
5
Януш Гол
ЦП
40
Благо
ЦП
8
Фегор Огуде
АП
7
Георги Пеев
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
10
Кану
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
4-4-1-1
1
Герус
25
Збожень
97
Фибел
21
Белоруков
31
Вавржиняк
18
Коломейцев
5
Гол
40
Благо
7
Пеев
8
Огуде
99
Канунников
3-4-1-2
31
Годзюр
31
Рыбус
24
Коморовски
13
Семенов
40
Уциев
8
Маурисио
21
Адилсон
30
Кудряшов
19
Иванов
10
Лебеденко
9
Аилтон
18
Коломейцев
9
Соловьев
9
Соловьев
18
Коломейцев
25
Збожень
27
Твумаси
27
Твумаси
25
Збожень
7
Пеев
26
Якубко
26
Якубко
7
Пеев
30
Кудряшов
40
Ояла
40
Ояла
30
Кудряшов
10
Лебеденко
10
Кану
10
Кану
10
Лебеденко
9
Аилтон
18
Бокила
18
Бокила
9
Аилтон
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Ахмат
42
Сергей Нарубин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Остались в запасе
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Амкар-Пермь - Ахмат
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:45 (прямая)
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