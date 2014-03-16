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Амкар-Пермь - Локомотив
Амкар-Пермь - Локомотив: обзор матча 16 марта 2014
Амкар-Пермь
16.03.2014, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Локомотив
Желтая карточка
Д. Белоруков
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
А. Шешуков
Замена
П. Твумаси
️️️️
М. Канунников
77'
77'
Замена
С. Ткачев
️️️️
Майкон
76'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Н'Дойе
Желтая карточка
Ф. Огуде
74'
61'
Замена
М. Буссуфа
️️️️
М. Оздоев
Замена
М. Якубко
️️️️
Г. Пеев
61'
Желтая карточка
Я. Вавржиняк
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ЛП
40
Благо
ОП
5
Януш Гол
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
49
Роман Шишкин
(К)
ПЗ
11
Майкон
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
19
Лассана Диарра
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-2-3-1
42
Нарубин
31
Вавржиняк
4
Никитин
21
Белоруков
14
Сираков
40
Благо
5
Гол
18
Коломейцев
8
Огуде
7
Пеев
99
Канунников
4-2-3-1
31
Абаев
49
Шишкин
4
Дюрица
14
Чорлука
29
Денисов
7
Шешуков
19
Диарра
19
Самедов
21
Оздоев
11
Майкон
14
Н'Дойе
99
Канунников
27
Твумаси
27
Твумаси
99
Канунников
7
Пеев
26
Якубко
26
Якубко
7
Пеев
21
Оздоев
11
Буссуфа
11
Буссуфа
21
Оздоев
11
Майкон
11
Ткачев
11
Ткачев
11
Майкон
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Локомотив
1
Роман Герус
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
2
Александр Серасхов
ПЗ
1
Гилерме
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Остались в запасе
2
Александр Серасхов
ПЗ
1
Гилерме
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Амкар-Пермь - Локомотив
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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