Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Кубань (ЛФЛ)
Амкар-Пермь - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 23 ноября 2013
Амкар-Пермь
23.11.2013, суббота, 14:45
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
76'
И. Пикущак
80'
И. Черенчиков
85'
Г. Пеев (П)
26'
А. Деальберт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Кубань (ЛФЛ)
87'
Замена
Д. Сиссе
️️️️
И. Бальде
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Г. Пеев
85'
84'
Желтая карточка
А. Деальберт
82'
Желтая карточка
М. Жавнерчик
ГОЛ! 2:1!
И. Черенчиков
80'
ГОЛ! 1:1!
И. Пикущак
Пас отдал
Г. Пеев
76'
74'
Замена
М. Жавнерчик
️️️️
Г. Букур
69'
Замена
М. Рабиу
️️️️
А. Тлисов
Замена
И. Пикущак
️️️️
К. Васильев
67'
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Рябокобыленко
42'
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Деальберт
Пас отдал
И. Попов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Андрей Семенов
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ЛВ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
5
Януш Гол
ОП
14
Константин Васильев
ОП
7
Георги Пеев
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛВ
10
Артем Фидлер
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
71
Ивелин Попов
АП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
99
Максим Канунников
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
4-3-2-1
42
Нарубин
13
Семенов
21
Белоруков
79
Черенчиков
45
Придюк
5
Рябокобыленко
5
Гол
14
Васильев
18
Коломейцев
7
Пеев
26
Якубко
3-4-2-1
31
Беленов
20
Игнатьев
5
Деальберт
2
Шандао
34
Козлов
10
Фидлер
8
Тлисов
10
Мельгарехо
71
Попов
11
Букур
6
Бальде
5
Рябокобыленко
99
Канунников
99
Канунников
5
Рябокобыленко
14
Васильев
10
Пикущак
10
Пикущак
14
Васильев
11
Букур
15
Жавнерчик
15
Жавнерчик
11
Букур
8
Тлисов
19
Рабиу
19
Рабиу
8
Тлисов
6
Бальде
12
Сиссе
12
Сиссе
6
Бальде
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Кубань (ЛФЛ)
57
Александр Селихов
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Амкар-Пермь - Кубань (ЛФЛ)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 14:30 (прямая)
Новости команд
Все
Амкар-Пермь
Кубань (ЛФЛ)
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Экс-участник еврокубков от России приблизился к возвращению в РПЛ
27 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Амкар»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Экс-участник еврокубков от России приблизился к возвращению в РПЛ
27 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Амкар»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+