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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Амкар-Пермь
Кубань (ЛФЛ) - Амкар-Пермь: обзор матча 22 сентября 2013
Кубань (ЛФЛ)
22.09.2013, воскресенье, 18:15
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
0 : 3
Завершен
Амкар-Пермь
8'
Благо
14'
М. Якубко
16'
Г. Пеев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Амкар-Пермь
90'
+3
Замена
И. Пикущак
️️️️
М. Якубко
Замена
Р. Бугаев
️️️️
Л. Мельгарехо
88'
80'
Желтая карточка
Т. Фибел
Желтая карточка
Шандао
79'
77'
Замена
Д. Нийхолт
️️️️
Г. Пеев
Замена
М. Уренья
️️️️
Г. Букур
70'
68'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
К. Васильев
Замена
Д. Цораев
️️️️
А. Хубулов
59'
Желтая карточка
Ш. Каборе
52'
16'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Г. Пеев
Желтая карточка
А. Беленов
15'
14'
ГОЛ! 0:2!
М. Якубко
8'
ГОЛ! 0:1!
Благо
Пас отдал
Г. Пеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
88
Арсен Хубулов
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
71
Ивелин Попов
АП
11
Георге Букур
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ПЗ
40
Благо
ОП
5
Януш Гол
ОП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
6
Давид Цораев
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
11
Марко Уренья
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
4-2-3-1
31
Беленов
10
Мельгарехо
2
Шандао
5
Деальберт
34
Козлов
77
Каборе
8
Тлисов
88
Хубулов
71
Попов
11
Букур
6
Бальде
4-2-2-2
1
Герус
79
Черенчиков
21
Белоруков
97
Фибел
11
Занев
40
Благо
5
Гол
7
Пеев
14
Васильев
99
Канунников
26
Якубко
10
Мельгарехо
8
Бугаев
8
Бугаев
10
Мельгарехо
88
Хубулов
6
Цораев
6
Цораев
88
Хубулов
11
Букур
11
Уренья
11
Уренья
11
Букур
14
Васильев
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
14
Васильев
7
Пеев
32
Нийхолт
32
Нийхолт
7
Пеев
26
Якубко
10
Пикущак
10
Пикущак
26
Якубко
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Амкар-Пермь
52
Владимир Лобкарев
ПВ
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
52
Владимир Лобкарев
ПВ
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Амкар-Пермь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
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3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:00 (прямая)
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