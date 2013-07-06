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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Шахтер - Зенит
Шахтер - Зенит: обзор матча 06 июля 2013
Шахтер
06.07.2013, суббота, 20:00
Турнир четырех
0 : 1
Завершен
Зенит
89'
В. Быстров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Зенит
Желтая карточка
Д. Срна
90'
+1
89'
ГОЛ! 0:1!
В. Быстров
79'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
А. Аршавин
Замена
Т. Степаненко
️️️️
Т. Хюбшман
73'
Замена
Майкон
️️️️
Л. Адриано
73'
67'
Замена
Д. Ходжаниязов
️️️️
А. Лукович
66'
Замена
П. Могилевец
️️️️
А. Кержаков
64'
Желтая карточка
В. Быстров
Замена
Д. Чигринский
️️️️
Я. Ракицкий
62'
59'
Желтая карточка
Данни
Замена
А. Пятов
️️️️
А. Каниболоцкий
46'
Замена
Д. Гречишкин
️️️️
Фред
46'
Замена
Э. Соболь
️️️️
Исмаили
46'
46'
Замена
В. Быстров
️️️️
В. Файзулин
46'
Замена
М. Родич
️️️️
К. Зырянов
34'
Желтая карточка
А. Лукович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Тайсон
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ОП
18
Веллингтон Нем
ЦП
7
Фред
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
10
Данни
ЛП
28
Аксель Витсель
ОП
28
Андрей Аршавин
ЦП
18
Константин Зырянов
(К)
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
47
Валерий Гришин
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
5
Майкон
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Каниболоцкий
31
Исмаили
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
3
Хюбшман
11
Тайсон
7
Фред
18
Нем
11
Коста
4
Адриано
4-1-4-1
12
Лодыгин
15
Губочан
13
Нету
44
Тимощук
3
Лукович
28
Витсель
20
Файзулин
28
Аршавин
18
Зырянов
10
Данни
11
Кержаков
1
Каниболоцкий
30
Пятов
30
Пятов
1
Каниболоцкий
44
Ракицкий
19
Чигринский
19
Чигринский
44
Ракицкий
31
Исмаили
23
Соболь
23
Соболь
31
Исмаили
3
Хюбшман
27
Степаненко
27
Степаненко
3
Хюбшман
7
Фред
24
Гречишкин
24
Гречишкин
7
Фред
4
Адриано
5
Майкон
5
Майкон
4
Адриано
3
Лукович
5
Ходжаниязов
5
Ходжаниязов
3
Лукович
18
Зырянов
23
Родич
23
Родич
18
Зырянов
11
Кержаков
28
Могилевец
28
Могилевец
11
Кержаков
20
Файзулин
34
Быстров
34
Быстров
20
Файзулин
28
Аршавин
19
Джорджевич
19
Джорджевич
28
Аршавин
Остались в запасе
Шахтер
Зенит
50
Сергей Болбат
ПЗ
47
Валерий Гришин
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Алекс Тейшейра
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
75
Степан Ребенко
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
50
Сергей Болбат
ПЗ
47
Валерий Гришин
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Алекс Тейшейра
АП
Остались в запасе
75
Степан Ребенко
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Шахтер - Зенит
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 19:15 (прямая) "Россия 2" 19:55 (прямая)
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