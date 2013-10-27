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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Ворскла
Днепр - Ворскла: обзор матча 27 октября 2013
Днепр
27.10.2013, воскресенье, 21:30
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Ворскла
16'
Е. Коноплянка
39'
Дуглас
54'
Д. Дедечко
90+4'
О. Мазух (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Ворскла
90'
+4
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
О. Мазух
89'
Замена
И. Кривошеенко
️️️️
Е. Ткачук
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
Е. Коноплянка
88'
Желтая карточка
Матеус
85'
83'
Желтая карточка
О. Мищенко
Замена
В. Мандзюк
️️️️
Е. Селезнев
80'
71'
Замена
А. Янузи
️️️️
А. Яхович
65'
Замена
Й. Маркоски
️️️️
А. Громов
Замена
Д. Канкава
️️️️
Жулиано
62'
Желтая карточка
С. Политыло
56'
54'
Желтая карточка
Д. Дедечко
54'
ГОЛ! 2:1!
Д. Дедечко
Пас отдал
П. Ребенок
ГОЛ! 2:0!
Дуглас
39'
30'
Желтая карточка
А. Даллку
20'
Желтая карточка
В. Чеснаков
ГОЛ! 1:0!
Е. Коноплянка
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
20
Жулиано
АП
99
Матеус
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
16
Бруно Гама
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
10
Йован Маркоски
АП
83
Чиприан Василаке
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
4-2-2-2
71
Бойко
3
Мазух
23
Дуглас
23
Стринич
44
Федецкий
29
Ротань
89
Политыло
22
Коноплянка
20
Жулиано
11
Селезнев
99
Матеус
4-4-2
1
Непогодов
3
Ткачук
17
Чеснаков
4
Даллку
23
Сапай
69
Дедечко
99
Мищенко
82
Ребенок
44
Пердута
28
Громов
18
Яхович
11
Селезнев
5
Мандзюк
5
Мандзюк
11
Селезнев
20
Жулиано
23
Канкава
23
Канкава
20
Жулиано
22
Коноплянка
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
22
Коноплянка
28
Громов
10
Маркоски
10
Маркоски
28
Громов
18
Яхович
9
Янузи
9
Янузи
18
Яхович
3
Ткачук
11
Кривошеенко
11
Кривошеенко
3
Ткачук
Остались в запасе
Днепр
Ворскла
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
16
Бруно Гама
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
83
Чиприан Василаке
ЦФ
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
24
Олег Баранник
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
16
Бруно Гама
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
83
Чиприан Василаке
ЦФ
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
24
Олег Баранник
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Днепр - Ворскла
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Днепр-Арена
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