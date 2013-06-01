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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - Анжи
ЦСКА - Анжи: обзор матча 01 июня 2013
ЦСКА
01.06.2013, суббота, 13:30
Россия. Кубок, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Анжи
9'
А. Муса
74'
Л. Диарра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - Анжи
ГОЛ!
С. Думбия
4:3
ГОЛ!
С. Это'О
3:3
ГОЛ!
В. Лав
3:2
Пенальти не реализован!
Жусилей
Пенальти не реализован!
А. Муса
ГОЛ!
Виллиан
2:2
ГОЛ!
В. Березуцкий
2:1
Пенальти не реализован!
Ю. Жирков
ГОЛ!
П. Мамаев
1:1
ГОЛ!
М. Буссуфа
0:1
115'
Замена
О. Ахмедов
️️️️
Л. Диарра
Замена
П. Мамаев
️️️️
А. Дзагоев
99'
90'
+1
Желтая карточка
Ю. Жирков
Красная карточка
П. Вернблум
87'
Замена
С. Думбия
️️️️
Р. Эльм
77'
76'
Желтая карточка
Л. Траоре
74'
ГОЛ! 1:1!
Л. Диарра
Замена
А. Цауня
️️️️
К. Хонда
67'
63'
Замена
О. Шатов
️️️️
Р. Тагирбеков
46'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Ж. Карлос
ГОЛ! 1:0!
А. Муса
Пас отдал
А. Дзагоев
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЛП
20
Расмус Эльм
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Вагнер Лав
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
4
Эвертон
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Юрий Жирков
ЛВ
8
Жусилей
ОП
19
Лассана Диарра
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
19
Александр Цауня
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
4-2-2-2
35
Акинфеев
42
Щенников
6
Березуцкий
24
Березуцкий
14
Набабкин
20
Эльм
19
Вернблум
3
Хонда
66
Дзагоев
19
Вагнер Лав
7
Муса
4-2-1-2-1
30
Габулов
3
Гаджибеков
4
Эвертон
30
Карлос
13
Тагирбеков
8
Жусилей
19
Диарра
11
Буссуфа
10
Виллиан
18
Жирков
9
Это'О
3
Хонда
19
Цауня
19
Цауня
3
Хонда
66
Дзагоев
10
Мамаев
10
Мамаев
66
Дзагоев
20
Эльм
22
Думбия
22
Думбия
20
Эльм
19
Диарра
10
Ахмедов
10
Ахмедов
19
Диарра
13
Тагирбеков
27
Шатов
27
Шатов
13
Тагирбеков
30
Карлос
90
Траоре
90
Траоре
30
Карлос
Остались в запасе
ЦСКА
Анжи
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Анжи
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Помощники судьи:
Данченко Валерий (г. Уфа)
Демешко Игорь (г. Химки)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Россия 2" 12:15 (прямая) "Спорт 1" 13:25 (прямая)
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