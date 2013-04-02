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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Ювентус
Бавария - Ювентус: обзор матча 02 апреля 2013
Бавария
02.04.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
2 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Ювентус
1'
Д. Алаба
63'
Т. Мюллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Ювентус
Замена
Д. Шакири
️️️️
Ф. Рибери
90'
+2
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Манджукич
90'
+1
Желтая карточка
Л. Густаво
82'
76'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
75'
Замена
П. Погба
️️️️
Ф. Пелузо
67'
Желтая карточка
А. Видаль
65'
Замена
С. Джовинко
️️️️
Ф. Квальярелла
65'
Замена
М. Вучинич
️️️️
А. Матри
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
М. Манджукич
63'
54'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Желтая карточка
М. Манджукич
44'
Замена
А. Роббен
️️️️
Т. Кроос
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. Алаба
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Бавария
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Арьен Роббен
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Нойер
5
Алаба
5
ван Бюйтен
4
Данте
21
Лам
31
Швайнштайгер
14
Густаво
8
Кроос
7
Рибери
9
Манджукич
13
Мюллер
4-4-2
1
Буффон
13
Пелузо
15
Барцальи
19
Бонуччи
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
21
Пирло
10
Маркизио
23
Видаль
27
Квальярелла
21
Матри
8
Кроос
10
Роббен
10
Роббен
8
Кроос
7
Рибери
10
Шакири
10
Шакири
7
Рибери
9
Манджукич
27
Гомес
27
Гомес
9
Манджукич
13
Пелузо
8
Погба
8
Погба
13
Пелузо
21
Матри
9
Вучинич
9
Вучинич
21
Матри
27
Квальярелла
21
Джовинко
21
Джовинко
27
Квальярелла
Остались в запасе
Бавария
Ювентус
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Бавария - Ювентус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая)
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