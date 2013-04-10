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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Бавария
Ювентус - Бавария: обзор матча 10 апреля 2013
Ювентус
10.04.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
0 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Бавария
64'
М. Манджукич
90+1'
К. Писарро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Бавария
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
К. Писарро
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
83'
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Манджукич
80'
Замена
Л. Густаво
️️️️
Ф. Рибери
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
К. Маркизио
79'
Замена
М. Исла
️️️️
С. Падоин
69'
Замена
А. Матри
️️️️
Ф. Квальярелла
67'
64'
ГОЛ! 0:1!
М. Манджукич
35'
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Д. ван Бюйтен
Желтая карточка
Л. Бонуччи
13'
7'
Желтая карточка
М. Манджукич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
19
Симоне Падоин
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
10
Арьен Роббен
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
3-5-2
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
27
Асамоа
21
Пирло
8
Погба
10
Маркизио
19
Падоин
9
Вучинич
27
Квальярелла
4-2-2-2
1
Нойер
21
Лам
5
ван Бюйтен
4
Данте
5
Алаба
88
Мартинес
31
Швайнштайгер
10
Роббен
7
Рибери
13
Мюллер
9
Манджукич
19
Падоин
22
Исла
22
Исла
19
Падоин
10
Маркизио
15
Джаккерини
15
Джаккерини
10
Маркизио
27
Квальярелла
21
Матри
21
Матри
27
Квальярелла
5
ван Бюйтен
17
Боатенг
17
Боатенг
5
ван Бюйтен
7
Рибери
14
Густаво
14
Густаво
7
Рибери
9
Манджукич
14
Писарро
14
Писарро
9
Манджукич
Остались в запасе
Ювентус
Бавария
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Конте
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Ювентус - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:30 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая)
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