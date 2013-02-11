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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Волеренга
ЦСКА - Волеренга: обзор матча 11 февраля 2013
ЦСКА
11.02.2013, понедельник, 22:00
Товарищеские матчи
1 : 3
Завершен
Волеренга
57'
В. Лав
10'
Т. Бервен
42'
Т. Бервен
69'
С. Ларсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - Волеренга
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
П. Вернблум
82'
78'
Замена
А. Чума
️️️️
Б. Зайич
Желтая карточка
В. Лав
72'
Желтая карточка
П. Тен
69'
69'
ГОЛ! 1:3!
С. Ларсен
Пас отдал
Й. Томассен
Вторая желтая
А. Березуцкий
64'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
А. Дзагоев
63'
Замена
П. Мамаев
️️️️
З. Тошич
63'
Замена
А. Цауня
️️️️
Р. Эльм
63'
Замена
В. Васин
️️️️
В. Березуцкий
63'
59'
Замена
Х. Кристофер
️️️️
Г. Жахид
58'
Замена
С. Ларсен
️️️️
Я. Солли
ГОЛ! 1:2!
В. Лав
Пас отдал
К. Хонда
57'
42'
ГОЛ! 0:2!
Т. Бервен
Пас отдал
К. Гриндхейм
Желтая карточка
П. Вернблум
30'
Желтая карточка
А. Березуцкий
25'
10'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бервен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Волеренга
1
Ларс Хиршфельд
ВР
4
Андре Мури
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
16
Йоахим Томассен
ЦЗ
16
Ян-Гуннар Солли
ЛП
26
Боян Зайич
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
19
Кристиан Гриндхейм
ЦП
7
Даниель Хольм
ЦФ
11
Берре Мортен
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
71
Сергей Ревякин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
15
Томаш Нецид
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Волеренга
34
Гудмунд Конгсхавн
ВР
2
Бенжамин Хаген
ЦЗ
6
Симон Ларсен
ЦЗ
25
Матиас Блерунд
ЦП
23
Хестад Кристофер
ЦП
9
Кермит Эразмус
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
4-2-2-1-1
35
Акинфеев
24
Березуцкий
6
Березуцкий
4
Игнашевич
22
Тен
19
Вернблум
20
Эльм
3
Хонда
66
Дзагоев
18
Тошич
19
Вагнер Лав
3-4-3
1
Хиршфельд
4
Мури
21
Гонсалес
16
Томассен
26
Зайич
11
Жахид
19
Гриндхейм
16
Солли
19
Бервен
11
Мортен
7
Хольм
66
Дзагоев
22
Ефремов
22
Ефремов
66
Дзагоев
24
Березуцкий
5
Васин
5
Васин
24
Березуцкий
20
Эльм
19
Цауня
19
Цауня
20
Эльм
19
Вернблум
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
19
Вернблум
18
Тошич
10
Мамаев
10
Мамаев
18
Тошич
11
Жахид
23
Кристофер
23
Кристофер
11
Жахид
16
Солли
6
Ларсен
6
Ларсен
16
Солли
26
Зайич
21
Чума
21
Чума
26
Зайич
Остались в запасе
ЦСКА
Волеренга
1
Сергей Чепчугов
ВР
71
Сергей Ревякин
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
15
Томаш Нецид
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
2
Бенжамин Хаген
ЦЗ
25
Матиас Блерунд
ЦП
34
Гудмунд Конгсхавн
ВР
9
Кермит Эразмус
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
71
Сергей Ревякин
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
15
Томаш Нецид
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Остались в запасе
2
Бенжамин Хаген
ЦЗ
25
Матиас Блерунд
ЦП
34
Гудмунд Конгсхавн
ВР
9
Кермит Эразмус
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча ЦСКА - Волеренга
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
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Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
- : -
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
КФУМ-Камератене
2 : 1
12.10.2026
Волеренга
Информация о матче
Главный судья:
Кристоффер Хельгеруд
(Лиер)
Стадион:
ВЭБ Арена
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