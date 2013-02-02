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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Металлист
ЦСКА - Металлист: обзор матча 02 февраля 2013
ЦСКА
02.02.2013, суббота, 17:00
Товарищеские матчи
2 : 4
Завершен
Металлист
27'
К. Хонда
28'
З. Тошич
0'
Фининьо
31'
Жажа
45+1'
Марлос
64'
П. Гуйе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - Металлист
86'
Замена
А. Азацкий
️️️️
Фининьо
84'
Замена
О. Шелаев
️️️️
П. Гуйе
84'
Замена
А. Березовчук
️️️️
Марлос
77'
Замена
В. Шарпар
️️️️
Х. Соса
Замена
Д. Ефремов
️️️️
А. Цауня
65'
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
В. Лав
65'
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
К. Хонда
65'
Замена
Г. Засеев
️️️️
З. Тошич
65'
64'
ГОЛ! 2:4!
П. Гуйе
Пас отдал
Марлос
46'
Замена
Виллиан
️️️️
С. Бланко
46'
Замена
О. Красноперов
️️️️
Эдмар
Замена
П. Мамаев
️️️️
К. Панченко
46'
Замена
Р. Эльм
️️️️
П. Вернблум
46'
Замена
С. Ревякин
️️️️
С. Чепчугов
46'
45'
+1
ГОЛ! 2:3!
Марлос
Пас отдал
Жажа
31'
ГОЛ! 2:2!
Жажа
Пас отдал
Марлос
ГОЛ! 2:1!
З. Тошич
28'
ГОЛ! 1:1!
К. Хонда
27'
0'
ГОЛ! 0:1!
Фининьо
Пас отдал
Виллиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
19
Вагнер Лав
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Эдмар
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
10
Марлос
ПВ
70
Жажа
ЦФ
ЦСКА
71
Сергей Ревякин
ВР
20
Расмус Эльм
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
Металлист
2
Александр Азацкий
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
11
Виллиан
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Чепчугов
42
Щенников
5
Васин
22
Тен
25
Рахимич
19
Цауня
19
Вернблум
3
Хонда
18
Тошич
8
Панченко
19
Вагнер Лав
4-4-1-1
29
Горяинов
3
Вильягра
6
Торсильери
18
Гуйе
13
Фининьо
29
Бланко
8
Эдмар
19
Торрес
7
Соса
10
Марлос
70
Жажа
19
Вагнер Лав
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
19
Вагнер Лав
19
Цауня
22
Ефремов
22
Ефремов
19
Цауня
1
Чепчугов
71
Ревякин
71
Ревякин
1
Чепчугов
19
Вернблум
20
Эльм
20
Эльм
19
Вернблум
8
Панченко
10
Мамаев
10
Мамаев
8
Панченко
18
Тошич
7
Засеев
7
Засеев
18
Тошич
3
Хонда
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
3
Хонда
13
Фининьо
2
Азацкий
2
Азацкий
13
Фининьо
10
Марлос
4
Березовчук
4
Березовчук
10
Марлос
18
Гуйе
5
Шелаев
5
Шелаев
18
Гуйе
8
Эдмар
32
Красноперов
32
Красноперов
8
Эдмар
7
Соса
11
Шарпар
11
Шарпар
7
Соса
29
Бланко
11
Виллиан
11
Виллиан
29
Бланко
Остались в запасе
ЦСКА
Металлист
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Металлист
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
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