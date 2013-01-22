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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Шахтер
Зенит - Шахтер: обзор матча 22 января 2013
Зенит
22.01.2013, вторник, 17:00
Товарищеские матчи
1 : 3
Завершен
Шахтер
32'
К. Зырянов
19'
Т. Губочан (АГ)
38'
Г. Мхитарян
78'
Эдуардо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Зенит - Шахтер
83'
Замена
В. Кобин
️️️️
Д. Срна
82'
Замена
А. Гай
️️️️
Фернандиньо
78'
ГОЛ! 1:3!
Эдуардо
Пас отдал
Д. Срна
Желтая карточка
А. Евсеев
76'
Желтая карточка
Б. Алвеш
73'
70'
Замена
Эдуардо
️️️️
Г. Мхитарян
70'
Замена
М. Девич
️️️️
Л. Адриано
Замена
А. Евсеев
️️️️
Халк
69'
61'
Замена
Д. Коста
️️️️
Виллиан
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
А. Бухаров
53'
Замена
В. Файзулин
️️️️
В. Быстров
46'
Замена
С. Семак
️️️️
К. Зырянов
46'
Замена
Б. Алвеш
️️️️
А. Лукович
46'
46'
Замена
С. Кривцов
️️️️
Д. Чигринский
46'
Замена
А. Каниболоцкий
️️️️
А. Пятов
46'
Замена
Тайсон
️️️️
А. Тейшейра
46'
Замена
В. Шевчук
️️️️
Р. Рац
38'
ГОЛ! 1:2!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Фернандиньо
ГОЛ! 1:1!
К. Зырянов
32'
19'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Губочан
Пас отдал
Виллиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
7
Халк
ЛВ
18
Константин Зырянов
(К)
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
34
Владимир Быстров
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
5
Майкон
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Малафеев
3
Лукович
6
Ломбертс
15
Губочан
22
Анюков
18
Зырянов
28
Витсель
15
Широков
7
Халк
34
Быстров
11
Бухаров
4-3-2-1
30
Пятов
33
Срна
19
Чигринский
44
Ракицкий
15
Рац
22
Мхитарян
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
11
Тейшейра
10
Виллиан
4
Адриано
3
Лукович
22
Алвеш
22
Алвеш
3
Лукович
7
Халк
94
Евсеев
94
Евсеев
7
Халк
18
Зырянов
37
Семак
37
Семак
18
Зырянов
34
Быстров
20
Файзулин
20
Файзулин
34
Быстров
11
Бухаров
19
Джорджевич
19
Джорджевич
11
Бухаров
30
Пятов
1
Каниболоцкий
1
Каниболоцкий
30
Пятов
15
Рац
13
Шевчук
13
Шевчук
15
Рац
19
Чигринский
27
Кривцов
27
Кривцов
19
Чигринский
33
Срна
14
Кобин
14
Кобин
33
Срна
5
Фернандиньо
19
Гай
19
Гай
5
Фернандиньо
10
Виллиан
11
Коста
11
Коста
10
Виллиан
11
Тейшейра
11
Тайсон
11
Тайсон
11
Тейшейра
22
Мхитарян
9
Эдуардо
9
Эдуардо
22
Мхитарян
4
Адриано
32
Девич
32
Девич
4
Адриано
Остались в запасе
Зенит
Шахтер
75
Степан Ребенко
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
50
Александр Кучер
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
77
Илсиньо
ПВ
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
75
Степан Ребенко
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
Остались в запасе
50
Александр Кучер
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
77
Илсиньо
ПВ
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Зенит - Шахтер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Забил Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 16:25 (прямая)
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