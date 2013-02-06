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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Исландия - Россия
Исландия - Россия: обзор матча 06 февраля 2013
Исландия
06.02.2013, среда, 23:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Россия
43'
Р. Широков
66'
О. Шатов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Исландия - Россия
Замена
Х. Даниэльссон
️️️️
Э. Гудьонсен
79'
76'
Замена
К. Набабкин
️️️️
В. Быстров
66'
ГОЛ! 0:2!
О. Шатов
Пас отдал
Р. Широков
Замена
Й. Гудмундссон
️️️️
К. Сигторссон
61'
57'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
В. Файзулин
46'
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Анюков
46'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Кержаков
46'
Замена
Д. Комбаров
️️️️
Ю. Жирков
46'
Замена
В. Габулов
️️️️
И. Акинфеев
43'
ГОЛ! 0:1!
Р. Широков
Пас отдал
В. Быстров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Исландия
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
23
Ари Фрейр Скуласон
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
0
Хьялмар Йонссон
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ПЗ
10
Гильфи Сигурдссон
ЛП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
22
Эйдур Гудьонсен
ПП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
9
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
22
Андрей Ещенко
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
7
Игорь Денисов
(К)
ОП
15
Роман Широков
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
18
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Исландия
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
0
Йоханн Гудмундссон
ЦП
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
4
Виктор Пальссон
ЦП
0
Арнор Смарасон
ЦФ
Россия
16
Сергей Рыжиков
ВР
20
Владимир Габулов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Максим Григорьев
ЛП
8
Денис Глушаков
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
17
Олег Шатов
ЦП
18
Олег Иванов
ЦП
8
Александр Рязанцев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
9
Федор Смолов
ЦФ
4-4-2
1
Халльдорсон
23
Скуласон
6
Сигурдссон
0
Йонссон
2
Саеварссон
10
Сигурдссон
20
Халлфредссон
8
Бьярнасон
22
Гудьонсен
9
Сигторссон
11
Финнбогасон
4-1-4-1
1
Акинфеев
2
Анюков
4
Игнашевич
24
Березуцкий
22
Ещенко
7
Денисов
18
Быстров
15
Широков
20
Файзулин
18
Жирков
11
Кержаков
9
Сигторссон
0
Гудмундссон
0
Гудмундссон
9
Сигторссон
22
Гудьонсен
15
Даниэльссон
15
Даниэльссон
22
Гудьонсен
1
Акинфеев
20
Габулов
20
Габулов
1
Акинфеев
18
Жирков
23
Комбаров
23
Комбаров
18
Жирков
18
Быстров
17
Набабкин
17
Набабкин
18
Быстров
20
Файзулин
8
Глушаков
8
Глушаков
20
Файзулин
2
Анюков
17
Шатов
17
Шатов
2
Анюков
11
Кержаков
9
Смолов
9
Смолов
11
Кержаков
Остались в запасе
Исландия
Россия
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
4
Виктор Пальссон
ЦП
0
Арнор Смарасон
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
16
Сергей Рыжиков
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
17
Максим Григорьев
ЛП
9
Алан Дзагоев
ЦП
18
Олег Иванов
ЦП
8
Александр Рязанцев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Фабио Капелло
Остались в запасе
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
4
Виктор Пальссон
ЦП
0
Арнор Смарасон
ЦФ
Остались в запасе
16
Сергей Рыжиков
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
17
Максим Григорьев
ЛП
9
Алан Дзагоев
ЦП
18
Олег Иванов
ЦП
8
Александр Рязанцев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Ларс Лагербек
Главный тренер
Фабио Капелло
Статистика матча Исландия - Россия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
- : -
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Эстадио Мунисипаль
Где смотреть матч:
"Россия" 23:25 (прямая)
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