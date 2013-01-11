Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Кордоба
Барселона - Кордоба: обзор матча 11 января 2013
Барселона
11.01.2013, пятница, 00:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
5 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Кордоба
17'
Т. Алькантара
21'
Д. Вилья
26'
Д. Вилья
55'
А. Санчес
85'
А. Санчес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Кордоба
ГОЛ! 5:0!
А. Санчес
85'
Травма
Д. Вилья
79'
69'
Замена
В. Реннелла
️️️️
К. Кабальеро
Желтая карточка
М. Монтойя
68'
Желтая карточка
Х. Маскерано
63'
60'
Замена
Педро
️️️️
С. Дюбарбье
ГОЛ! 4:0!
А. Санчес
Пас отдал
Т. Алькантара
55'
Замена
Джонатан
️️️️
С. Роберто
52'
Травма
С. Роберто
51'
46'
Замена
А. Гомес
️️️️
Ф. Вико
Замена
К. Тельо
️️️️
С. Фабрегас
46'
Замена
М. Бартра
️️️️
К. Пуйоль
46'
ГОЛ! 3:0!
Д. Вилья
Пас отдал
С. Роберто
26'
ГОЛ! 2:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Т. Алькантара
21'
ГОЛ! 1:0!
Т. Алькантара
Пас отдал
А. Сонг
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Жорди Роура
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
20
Альберто Агилар
(К)
ЦЗ
5
Армандо Лосано
ЦЗ
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
16
Себастьян Дюбарбье
ЛВ
22
Ариц Гарай
ОП
21
Карлос Кабальеро
ОП
19
Феде Вико
АП
19
Хосе Мария Лопес Силва
ПВ
9
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Рафа Бергес
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Джонатан
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
Кордоба
1
Альберто Гарсия
ВР
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
23
Абель Гомес
ЦП
12
Педро
ПВ
9
Хавьер Патиньо
ЦФ
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
4-3-1-2
13
Пинто
33
Монтойя
5
Пуйоль
14
Маскерано
10
Алвес
6
Роберто
8
Сонг
6
Алькантара
4
Фабрегас
7
Вилья
4
Санчес
4-2-3-1
13
Саизар
12
Фернандес
20
Агилар
5
Лосано
29
Фуэнтес
22
Гарай
21
Кабальеро
19
Лопес Силва
19
Вико
16
Дюбарбье
9
Хоселу
5
Пуйоль
5
Бартра
5
Бартра
5
Пуйоль
6
Роберто
6
Джонатан
6
Джонатан
6
Роберто
4
Фабрегас
37
Тельо
37
Тельо
4
Фабрегас
19
Вико
23
Гомес
23
Гомес
19
Вико
16
Дюбарбье
12
Педро
12
Педро
16
Дюбарбье
21
Кабальеро
8
Реннелла
8
Реннелла
21
Кабальеро
Остались в запасе
Барселона
Кордоба
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Жорди Роура
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
9
Хавьер Патиньо
ЦФ
1
Альберто Гарсия
ВР
22
Кико
ЦЗ
Главный тренер
Рафа Бергес
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Лионель Месси
ПВ
Остались в запасе
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
9
Хавьер Патиньо
ЦФ
1
Альберто Гарсия
ВР
22
Кико
ЦЗ
Главный тренер
Жорди Роура
Главный тренер
Рафа Бергес
Статистика матча Барселона - Кордоба
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Кордоба
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 9 тур
Эльденсе
2 : 1
10.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 00:25 (прямая)
Новости команд
Все
Барселона
Кордоба
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
16:33
1
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
09:57
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
11 ноября
9
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
16:33
1
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
09:57
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
11 ноября
9
Российский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
10 августа
1
Российский нападающий покинул клуб Сегунды
4 июня
Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды
5 февраля
Российский форвард может сменить клуб в Сегунде
22 января
1
Три клуба РПЛ заинтересовались российским игроком из Сегунды
2025.12.02 08:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+