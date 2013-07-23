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    Рафа Бергес

    Тренер
    Имя Рафа
    Фамилия Бергес
    Гражданство Испания
    Дата рождения 21 января 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кордоба 2 1 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.07.2013 Кордоба 0 : 0 Леванте
    10.08.2013 Кордоба 3 : 2 Альмерия
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