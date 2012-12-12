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Расписание матчей
Испания. Кубок
Кордоба - Барселона
Кордоба - Барселона: обзор матча 12 декабря 2012
Кордоба
12.12.2012, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
Барселона
11'
Л. Месси
74'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Кордоба - Барселона
Замена
Д. Айина
️️️️
Ф. Вико
88'
84'
Замена
К. Тельо
️️️️
Д. Вилья
Замена
Дамиан
️️️️
Г. Гальвес
82'
78'
Замена
М. Монтойя
️️️️
Д. Алвес
74'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
А. Санчес
66'
Замена
А. Санчес
️️️️
Педро
Желтая карточка
Ф. Вико
63'
Замена
Х. Патиньо
️️️️
В. Реннелла
63'
Желтая карточка
С. Дюбарбье
34'
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Вилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
4
Гаспар Гальвес
(К)
ЦЗ
20
Альберто Агилар
ЦЗ
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
16
Себастьян Дюбарбье
ЛВ
22
Ариц Гарай
ОП
21
Карлос Кабальеро
ОП
19
Феде Вико
АП
12
Педро
ПВ
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
Главный тренер
Рафа Бергес
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛАЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
(К)
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Кордоба
1
Альберто Гарсия
ВР
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
25
Мигель Анхель Тена
ЦЗ
0
Дамиан
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
9
Хавьер Патиньо
ЦФ
11
Джон-Кристоф Айина
ЦФ
Барселона
13
Ойер
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Джонатан
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-2-3-1
13
Саизар
29
Фуэнтес
4
Гальвес
20
Агилар
12
Фернандес
22
Гарай
21
Кабальеро
16
Дюбарбье
19
Вико
12
Педро
8
Реннелла
3-1-3-2-1
13
Пинто
10
Алвес
3
Пике
14
Маскерано
18
Альба
6
Хави
8
Сонг
6
Алькантара
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
8
Реннелла
9
Патиньо
9
Патиньо
8
Реннелла
19
Вико
11
Айина
11
Айина
19
Вико
4
Гальвес
0
Дамиан
0
Дамиан
4
Гальвес
10
Алвес
33
Монтойя
33
Монтойя
10
Алвес
7
Вилья
37
Тельо
37
Тельо
7
Вилья
9
Педро
4
Санчес
4
Санчес
9
Педро
Остались в запасе
Кордоба
Барселона
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
25
Мигель Анхель Тена
ЦЗ
1
Альберто Гарсия
ВР
23
Абель Гомес
ЦП
Главный тренер
Рафа Бергес
13
Ойер
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Джонатан
ЦП
Главный тренер
Тито Виланова
Остались в запасе
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
25
Мигель Анхель Тена
ЦЗ
1
Альберто Гарсия
ВР
23
Абель Гомес
ЦП
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Джонатан
ЦП
Главный тренер
Рафа Бергес
Главный тренер
Тито Виланова
Статистика матча Кордоба - Барселона
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кордоба
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 9 тур
Эльденсе
2 : 1
10.10.2026
Кордоба
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Нуэво Арканхель
Где смотреть матч:
НТВ ПЛЮС Футбол 22:55 (прямая)
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